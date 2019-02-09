【奇寶恐龍遇襲】曾被跟蹤、性騷擾　台女fb控訴：沒人幫我作證！

台南一名16歲女學生靠着穿著恐龍裝，在夜市表演賺取學費，日前曾遭不知明人士跟蹤，昨晚在台南知名大東夜市又發生被路人揍了一拳濺血，由於恐龍裝的關係，女學生無法即時看見是誰打她，只好帶着委屈回家。

該名受襲的女學生隨後在Facebook發文訴苦。（「奇寶恐龍來了」Facebook）

該名女學生隨後在Facebook發文說，「恐龍突發事故先回家了！被揍了一拳，流血了，覺得鼻梁快斷了，頭很暈但不知道是誰，很莫名其妙，到底是招誰惹誰了~而且也沒人看到。沒有人可以幫我做證」。

她扮演「奇寶恐龍」在台南各大夜市或是國華街等地表演，偶爾也會到外縣市演出，由於還有另外打工，所以多半利用剩餘時間穿恐龍裝表演，她說，曾有人問她為什麼不去找個穩定工作賺錢，但她其實很喜歡表演，也喜歡看到大人、小孩的笑容，預計今年3月去考街頭藝人證照，這樣就可以正大光明表演，不怕別人檢舉了。

表演工作不簡單，事實上，該名女學生還曾遭跟蹤，還被人吐口水，她多次在Facebook上呼籲大家尊重她。有網友則建議，或許可買個攝影機裝在恐龍裝上。

該名女學生更曾遭性騷擾及被跟蹤，按圖看看她的遭遇▼

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