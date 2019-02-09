16歲台女夜市扮恐龍籌學費無辜遇襲　被揮拳割傷偷錢　鼻血濺口罩

台南16歲女學生從去年起扮演「奇寶恐龍」，在街頭巷尾隨著音樂蹦蹦跳跳掙學費，吸引來往行人目光，恐龍昨晚在大東夜市演出，竟遭不明人士攻擊濺血，她在臉書稱「我被揍了一拳，流血了，覺得鼻梁快斷了，頭很暈但不知道是誰，很莫名其妙，到底是招誰惹誰了，而且也沒人看到，沒有人可以幫我作證」。警方表示，當事人未報案，已進一步了解中。

台南16歲女學生昨晚在大東夜市扮演「奇寶恐龍」，無故遭人揍了一拳流血。（「奇寶恐龍來了」Facebook）

據了解，女學生因為家境不好，所以除了打工，也因為熱愛表演才會在街頭表演恐龍，不過由於沒有證照，也常被像是夜市管委會驅趕。然而，之前也傳出有男生假藉握手之名，卻拿不明東西割傷她的，甚至還有人以打賞之名靠近錢筒，實際上卻是趁機偷走紙鈔。許多民眾得知此一濺血事件，紛紛勸她休息一陣子，或受傷就休息一陣子，不過，女學生都以要籌學費為由，仍繼續在街頭以己之力掙錢。

面對昨天被打到流鼻血，許多人力勸她報警，女學生在臉書回覆「謝謝您們，我也很想報警但是沒有證據，而且那時也有一群人，我在想會不會是那一群人是一起的，然後有人打我，這樣也看不到到底是給打我」。警方表示，當事人未報案，已進一步了解中；由於大東夜市周一、二、五開市，警方也派員到場了解， 維持現場秩序。

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