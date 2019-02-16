【毒蛋再現】台農場雞蛋驗出芬普尼超標　逾2.7萬公斤已吃下肚

台灣有農場雞蛋被驗出農藥芬普尼（Fipronil）超標2至5倍，逾2.7萬公斤已流出市面。行政院農委會今天（16日）強調事件是個案，該農場雞蛋經複查已沒有問題，市面蛋品亦無安全疑慮，民眾可安心購買。

台再有農場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標，有逾2.7萬公斤「毒蛋」流入市面。（中央社）

農委會周三（13日）在彰化順弘牧場的雞蛋樣本中檢出農藥芬普尼，當場查封1.6噸雞蛋。衛福部食藥署同日發布統計數據指，自1月底至2月中，總計有2.7萬公斤雞蛋已流向台北和新北的市場和早餐店，甚至已被民眾吃下肚。

據悉，該批問題樣品是1月28日送檢，惟因逐批檢驗費時，2月13日結果才出爐，驗出超標後亦立刻到該農場的蛋場進行複驗。農委會指複驗發現該農場雞蛋已無超標，現在市面上的蛋品亦都沒有安全疑慮。農委會亦指該農場是首次驗出芬普尼超標，而由於有溯源系統，第一時間就已知道雞蛋流向，並作出管控。

值得留意是，2017年歐洲多國爆發芬普尼雞蛋污染事件，台灣隨後亦於8月在雞蛋中驗出芬普尼。同年11月，食藥署與農委會會議決議，將雞蛋芬普尼殘留標準從原先的5ppb（ppb為濃度單位，10億分之1）放寬至10ppb。

（綜合報道）