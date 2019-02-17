按摩女問「要不要打」　遇男警放蛇　辯稱：我是問他有沒有打籃球

台灣桃園方姓女子在許姓老闆的色情養生館當按摩小姐，2016年11月11日林姓員警喬裝男客上門查緝，方問他「要不要打？」還比出握拳套弄的猥褻手勢，直到出庭作證時，方卻謊稱說「我是問警察有沒有打籃球」，明顯和錄音檔不符，法院依偽證罪判她3個月，緩刑2年。

檢警調查，方女（50歲）負責替男客做俗稱打手槍的半套性交易服務，每2小時收費1200元，當晚12點多林姓男警偽裝成男客到場消費，方替他按摩到一半就問說「要不要打？」還示範出打手槍的猥褻姿勢。

林答應後方就替他脫下內褲，才赫然發現他穿了2件內褲，對方隨即表明身分，通知外面埋伏的同仁入內逮捕他們；偵查中，檢方傳方女到庭作證，她都說沒有替員警打手槍，更解釋當時是問警察「有沒有打籃球」，又看到他肌肉很硬，就問按摩這邊好不好。

方女比出套弄猥褻手勢問男警「要不要打」，偵查時謊稱說是問「打籃球」。（Gettyimages／視覺中國）

方還說，覺得警察要陷害她，明明穿2條內褲卻說只穿1件，還反控警察做偽證，檢方問說有無比出打手槍手勢？方堅稱沒有，還說可以對天發誓，自己是講「打球」；但方證詞和現場錄音、警方證述明顯不符，更悖離一般對話脈絡，檢方去年8月依偽證罪嫌起訴方。

法院審理時，方自白坦承犯行，另勘驗現場錄音及全案卷宗，認定方犯行明確；法院認為，方女作偽證妨害國家司法偵審正確性，徒耗訴訟資源，考量他審理時坦承，態度尚可，依偽證罪判她有期徒刑3個月，緩刑2年，得向公庫支付3萬元。

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