【意有所指？】台試題驚見「Tsai-englishit」　校方：無政治立場

台灣嘉義一間中學日前被發現在英文考試的填充題中,疑似用「President Tsai-englishit」來影射總統蔡英文(President Tsai Ing-wen),涉嫌有侮辱成份。 校方在周二(19日)回應時重申出題教師沒有政治立場,但已要求須斟酌用詞,避免無謂爭議。

涉事為國立嘉義高級中學,事緣在上周五的一份高二英文試卷中,有一條填充題是「President Tsai-englishit made some silly ____ in her speech.」(Tsai-englishit總統在她的演講中作了一些愚蠢的____)。答案選項共有4個,A是「amateurs」(外行)、B是「disasters」(災難)、C是「parades」(炫耀)、D是「comments」(評論),正確答案是D。

有該校部分學生向媒體投訴,試題全句的意思就是總統「Tsai-englishit」在演講中發表愚蠢評論。雖然「Tsai-englishit」並非蔡英文的正確英文譯名,但明眼中一看就會知道是影射蔡英文,出題教師實際是要藉考試在全校高二學生面前侮辱蔡英文。有20多年高中英文教師經驗的台灣團結聯盟籍嘉義市議員蔡永泉亦認為,試題中用「englishit」,結合English(英文)及Shit(糞便),影射意味濃厚,嘉中是嘉義一流中學,如此出題顯然不妥。

該校教務主任郭柳枝在周二回應指,該次考試是開學後的日常測驗,並非期中考試,且經查出題教師並無無政治立場,僅是為提升學生學習興趣及測驗英文程度,別無他意,對引起學生誤解感到抱歉。郭柳枝強調本校學風開放,講求校園民主,校方完全尊重教師言論及試題內容,但為避免無謂爭議,已要求應斟酌考卷用詞。

