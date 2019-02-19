【意有所指？】台試題驚見「Tsai-englishit」　校方：無政治立場

台灣嘉義一間中學日前被發現在英文考試的填充題中，疑似用「President Tsai-englishit」來影射總統蔡英文（President Tsai Ing-wen），涉嫌有侮辱成份。 校方在周二（19日）回應時重申出題教師沒有政治立場，但已要求須斟酌用詞，避免無謂爭議。

涉事為國立嘉義高級中學，事緣在上周五的一份高二英文試卷中，有一條填充題是「President Tsai-englishit made some silly ____ in her speech.」（Tsai-englishit總統在她的演講中作了一些愚蠢的____）。答案選項共有4個，A是「amateurs」（外行）、B是「disasters」（災難）、C是「parades」（炫耀）、D是「comments」（評論），正確答案是D。

涉事為國立嘉義高級中學。（聯合新聞網）

有該校部分學生向媒體投訴，試題全句的意思就是總統「Tsai-englishit」在演講中發表愚蠢評論。雖然「Tsai-englishit」並非蔡英文的正確英文譯名，但明眼中一看就會知道是影射蔡英文，出題教師實際是要藉考試在全校高二學生面前侮辱蔡英文。有20多年高中英文教師經驗的台灣團結聯盟籍嘉義市議員蔡永泉亦認為，試題中用「englishit」，結合English（英文）及Shit（糞便），影射意味濃厚，嘉中是嘉義一流中學，如此出題顯然不妥。

該校教務主任郭柳枝在周二回應指，該次考試是開學後的日常測驗，並非期中考試，且經查出題教師並無無政治立場，僅是為提升學生學習興趣及測驗英文程度，別無他意，對引起學生誤解感到抱歉。郭柳枝強調本校學風開放，講求校園民主，校方完全尊重教師言論及試題內容，但為避免無謂爭議，已要求應斟酌考卷用詞。

（中央社）