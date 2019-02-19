台3男女辦「9女19男」雜交派對　男收5千女免費　警檢數百避孕套

台北市警方去年在大直薇閣汽車旅館查獲「9女19男」雜交派對，主辦人張樞亞、女子洪毓文、黃思婷被檢方依媒介性交營利罪嫌起訴。 台北地院昨（18日）開庭，3人對起訴事實認罪，希望法官從輕量刑，法官問他們會不會再犯，3人異口同聲：「不會再犯了」。

不過，公訴檢察官認為，雜交派對規模不小，影響社會風化甚鉅，建議不宜宣告他們緩刑，由於張樞亞和黃思婷有其他犯罪紀錄，能否判緩刑有變數，法官庭審後，諭知本案轉簡易程序，即沒有新案情、新爭點直接判決，判決預計1個月左右出爐。

檢方起訴指控，張樞亞、洪毓文、黃思婷等人分别以「love」、「小紅」、「杭杭」等暱稱登入為line的使用者，介紹男客加入「930-台北 12-15」的line群組，再介紹男客前往雜交派對作樂，收費方式是男性參加者每人收費5000元（約1,272港元），女性參加者免費，旁觀者收觀賞費500元（約127港元）。

雜交派對主辦人張樞亞（舉左手者）到台北地院出庭。（聯合新聞網提供）

張樞亞、洪毓文、黃思婷昨天出庭，都沒有委任律師，且全部認罪，對檢方指控不爭執。張說，那次活動個人獲利約在1萬元（約2,500港元），洪女也認罪，但說自己參與程度比較低，黃女說自己獲利大概是幾千元。

去年9月，警方網路巡邏發現有line群組管理人不時張貼辣妹清涼照，還會舉辦生日派對，進一步蒐證後發現所謂的生日派對實則雜交派對，報請檢察官聲請搜索票查案。

9月30日當天，警方持票前往大直薇閣辦案，當場查獲9女、19男的雜交趴，現場另查獲18個用過的保險套、298個未用過的保險套，2筆入場費收入近3萬元、帳冊、手機等證物，全數扣案，偵查後依妨害風化罪的媒介性交營利罪嫌將主辦的3人移送台北地檢署究責。

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