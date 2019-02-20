【台灣總統大選】前行政院長張善政宣布參選　稱要擺脫藍綠惡鬥

台灣前行政院長張善政周三（20日）公開表示，將會角逐2020年台灣總統選舉。張善政此前接受傳媒採訪時曾表示，將會以無黨籍身份參選，他認為唯有擺脫藍綠惡鬥，台灣才有機會休養生息。

張善政今天（20日）出席第二屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，他致辭時透露參選總統的決心。他還表示自己若成功當選，將會設立「數位創新署」或「數位創新委員會」，來解決目前金管會無法解決的金融服務與區塊鏈問題。

張善政的參選意願其實有跡可循，他1月接受電台節目訪問時曾表示，自己參選的意志愈來愈強，有超過5成機率會參選，並將在2月中旬公布。他更強調，自己會以無黨籍身份參選，不會加入國民黨。

公開資料顯示，張善政是在馬英九第二個總統任期入閣，2014年12月出任行政院副院長，2016年接替毛治國出任行政院長，後隨馬英九一同卸任。

（綜合報道）