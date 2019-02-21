【睇戲入腦】台男遇電騙設局「反殺」　騙徒中伏撒錢阻追捕仍被抓

睇戲睇上腦？在台灣高雄，一名20歲男子受詐騙集團指示收取受害者的「續金」，卻發現對方是假裝上當並設局埋伏他。男子嚇得馬上逃跑，又在途中仿傚影視作品的逃犯向空中拋灑鈔票，以吸引警察或路人爭搶，從而阻礙追捕的情節。

不過，「向天撒錢」這一招來到現實世界卻完全沒用，男子跑了約500米就被抓回現場，再由警方帶返派出所調查。