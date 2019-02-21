【睇戲入腦】台男遇電騙設局「反殺」　騙徒中伏撒錢阻追捕仍被抓

撰文：崔德興
最後更新日期：
睇戲睇上腦？在台灣高雄，一名20歲男子受詐騙集團指示收取受害者的「續金」，卻發現對方是假裝上當並設局埋伏他。男子嚇得馬上逃跑，又在途中仿傚影視作品的逃犯向空中拋灑鈔票，以吸引警察或路人爭搶，從而阻礙追捕的情節。
不過，「向天撒錢」這一招來到現實世界卻完全沒用，男子跑了約500米就被抓回現場，再由警方帶返派出所調查。
男子（左二）「中伏」最終被捕。（網上圖片）
事件發生於2月19日，家住高雄的52歲黃姓男子接到陌生來電，當中傳來疑似他兒子的聲音大喊「救命」，哭說因積欠債務，遭討債集團扣留毆打。
黃男聽後心急如焚，立即準備8萬元新台幣（約2.1萬港元）準備續回兒子。但鄰居和親友們都懷疑黃男遭到電話詐騙，建議黃男先假裝配合，鄰居及親友們則陪同他到歹徒指定地點埋伏，等候收續金的人前來。
受詐騙集團指示南下取款
當日下午3時許，20歲的曾姓男子前來交收地點取錢，卻看到埋伏多時的黃男親友一擁而上。曾男嚇得將現金灑向天空，企圖仿傚電影情節，拖延時間逃跑。然而，他跑了大約500米就被黃男親友抓回現場，追逐過程令路人誤以為有鬥毆事件而報警。巡邏警員接報後立即趕抵現場，並將曾男帶回派出所調查。
警方調查發現，曾男原居新竹地區，受到詐騙集團指示搭高鐵南下前往取款，不料遭到埋伏。曾男坦承犯案，警方依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並會向上追查幕後主嫌。
值得一提的是，在江西南昌，近日也有一名逃犯就在逃跑途中仿效影視作品，向天拋灑上萬人民幣現金，希望吸引警察或路人爭搶，從而阻礙追捕。出乎他意料的是，不僅沒有幾個路人來撿錢，撒錢還拖累了他逃跑。這名逃犯最終被警方逮捕。