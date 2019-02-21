台灣高中生研究「魚能發電」獲獎　今年5月將赴美參加科技展

用魚發電？家住台灣基隆市的高中二年級學生陳懷璞，日前就在台灣國際科展中以「魚能發電之開發與應用」主題得到評審青睞，獲得工程學科一等獎之餘，更可望於5月代表台灣前往美國參加「國際科技展覽會」。

陳懷璞在台灣國際科展中以「魚能發電之開發與應用」主題獲得工程學科一等獎之餘，更可望5月前往美國參加「國際科技展覽會」。（中央社）

陳懷璞從小就住在海邊，對探索海洋充滿興趣。他說，一次浮潛時發現魚類游動的速度極快，便想到或者可以藉由魚類游動速度產生電力。於是，他便著手在師長指導下展開「魚能發電」研究。

據介紹，陳懷璞先以3D打印技術製作文氏管（Venturi tube）模擬水流速度，測試魚所能發出的電能，證實自己的設想可行。後來更發展出微型的發電設備，能加裝在魚類身上持續發電，設備有望維持20年以上的使用期限。

望研究能獲得國際肯定

陳懷璞研究的「魚能發電之開發與應用」，得以獲選進入台灣科學教育館「青少年科學人才培育計劃」，日前更在台灣國際科展工程學科獲得一等獎殊榮。今年5月，陳懷璞將代表台灣，前往美國參加「國際科技展覽會」。

陳懷璞直言，在參賽的過程中老師們全力動員，和他反覆討論、模擬練習。他希望這項研究能獲得國際肯定，同時表示對跨領域整合的產業很有興趣，希望將來能整合不同領域的技術，在實務運用上創造產能。

台灣魚類標識放流研究專家江偉全博士說，過往海底的觀測，要運用研究船等設備，一項研究計畫動輒要數百甚萬至上千萬元新台幣，陳懷璞這項微型發電設備，可以利用魚類浮游，運用在海底觀測，量產後一個價位大約在5000元新台幣（約1270港元）左右，對海洋觀測頗有助益。