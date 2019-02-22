籲台灣太平洋邦交國「繼續支持台灣」　蓬佩奧：台是可倚靠夥伴

中國大陸近年不斷強化經營南太平洋的力度，恐衝擊台灣與當地國家的關係。美國國務卿蓬佩奧近日向南太平洋國家（簡稱南太）喊話，公開表示「尊重並支持」瑙魯、帛琉等南太平洋的台灣邦交國「繼續決定支持台灣」。

第19屆密克羅尼西亞地區總統峰會由帛琉舉辦，於周三（20日）起舉行2日會議，討論環境氣候變遷、漁業、對美關係等議程。在峰會舉行前日，美國駐斐濟、基里巴斯、瑙魯、湯加王國及圖瓦盧大使館發布國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的書面致詞。

蓬佩奧在開頭便提到，基里巴斯、瑙魯、帛琉、馬紹爾群島和密克羅尼西亞，都與美國共享民主與開放社會的深厚承諾，而台灣是一則成功的民主故事，更是可倚靠的夥伴及世界的一股良善力量，美國對南太平洋國家決定繼續力挺台灣，表達「尊重與支持」。值得注意是，蓬佩奧提及的5個南太國家，除密克羅尼西亞外皆與台灣維持官方關係。

蓬佩奧日前向南太平洋國家喊話，公開表示「尊重並支持」相關國家繼續支持台灣。（美國國務院）

南太平洋國家欲與北京接觸

不過由於台灣並未出席峰會，亦非此一論壇的參與者，蓬佩奧講話中提及台灣引起關注。《美國之音》引述不具名華府外交人士指出，蓬佩奧此舉如同美國在幾個中美洲國家與台灣斷交後表達關注一樣，是希望對這些南太國家「重申與台灣維持邦交的價值」。

事實上，太平洋島國論壇（PIF）秘書長泰勒（Dame Meg Taylor）本月稍早發表談話表示，是時候討論如何與北京「全面接觸」，以取得進入中國市場及獲得中國的技術、融資和基礎建設。他表示，探索藉由南太擴展中國海上絲路的機會，為帶進區域基礎建設和管道提供機遇，從而激起亞洲、太平洋和拉丁美洲間新的貿易市場。

（綜合報道）