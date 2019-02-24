台男性侵十三歲少年　強拍裸照兼灌腸　或面臨7年以上有期徒刑

台北許姓男子透過網路認識一名13歲少年，2015年8月假藉要約他出來玩，和另名汪姓友人開車到桃園找他，卻一路載到新北市萬里郊區民宅，許先是迫少年脫光衣服拍裸照，又朝他肛門強灌浣腸劑，少年不斷哭喊「不要」仍遭許毒手，最後在家人陪同下報警，檢方依加重強制性交罪嫌起訴許。

檢警調查，許男（28歲）明知少年才13歲，彼此在網路遊戲認識，許後來主動提邀他出來玩，當天一早7點半就由汪姓友人開車，一起到桃園載他，未料少年一上車就遭許痛毆一頓，他嚇得不敢反抗，結果就被帶到萬里郊區一棟民宅內。

但許不罷休，還威脅少年脫光衣服否則要繼續揍他，對方不敢反抗只能照做，許竟變本加厲，又拿出一瓶浣腸劑強行灌進他的肛門，少年痛的不斷求饒仍遭蹂躪，最後返家後向媽媽淚訴遭人羞辱，並在家人陪同下到醫院驗傷、報警提告。

許迫少年拍裸照，還強行對他灌腸劑，被依加重強制性交罪嫌起訴。（Gettyimages／視覺中國）

檢方訊時，許男矢口否認犯行，辯稱說沒有打少年，但只有捏他臉、抓手臂，也沒有強拍裸照、灌浣腸劑等行為。

但少年指證歷歷，並提出驗傷報告、現場圖，以及相關通聯紀錄等，檢方認為許犯嫌明確依加重強制性交罪嫌起訴他，日後若遭判刑將面臨7年以上有期徒刑，而同夥汪姓男子則另簽分案偵辦中。

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