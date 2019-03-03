政協發言人提兩岸協商統一　台陸委會斥「虛假欺騙」

全國政協發言人郭衛民2日在政協新聞發布會上提出兩岸「民主協商」，推進「和平統一」。對此，台灣陸委會2日晚間表示，中共專制政權下，所謂「民主協商」只是為侵略台灣政策背書的虛假欺騙伎倆。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第2次會議3日下午開幕，依慣例2日舉行會前記者會。郭衛民在回答媒體提問時稱，兩岸廣泛的民主協商「不影響、不取代兩岸協商談判」。在「堅持『九二共識』、反對台獨」的政治基礎上，民主協商的形式可「靈活多樣」。

他還提到，政協將繼續深化與台灣各黨派、團體和人士的交往交流，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

台灣大陸委員會晚間透過文字說明表示，「舉世皆知在中共專制政權下，不存在民主，更從未尊重民意」，其治理上所謂的「民主協商」，只是在中共設定好的框架下討論、溝通，為其侵略台灣政策背書的虛假欺騙伎倆，台灣民眾絕不可能上當。

陸委會強調，「一國兩制」的本質，就是消滅中華民國、侵蝕台灣民主。民調也顯示，維持兩岸現狀才是台灣主流民意，且長期以來，8成左右的台灣民眾不接受「一國兩制」。

陸委會稱，唯有正視中華民國存在的事實，不設前提與台灣官方溝通，才有可能化解兩岸分歧，妄想以統戰分化的方式落實單方倡議，台灣社會堅決反對、沒有人會相信與認同。

（中央社）