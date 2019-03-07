【2019兩會】政協委員聯名促建兩岸海底隧道：可震懾台獨分子

今（2019）年全國兩會期間，多名全國政協委員擬向全國政協十三屆二次會議聯名提交《關於盡快啟動京台高速鐵路海峽西段建設的提案》（下稱《提案》），建議政府加快北京至台灣高速鐵路海峽通道西段的建設，打通平潭到台灣本島的海底隧道，把海峽兩岸連接起來，為兩岸人民深度融合創造條件。

圖為全國政協委員、民建福建省委主委吳志明。（截取網絡）

參與聯名提案的全國政協委員、民建福建省委主委吳志明表示，「如果修建好福建平潭到台灣的海底隧道工程，我想兩岸人民無論地理和心理上的距離就更近了，另外對少部分的『台獨』分子也是一種震懾。」

事實上，2015年底，北京至福州的高鐵已經通車。到了2016年3月5日，中國大陸開始對外公佈「十三五」規劃綱要草案（2016年到2020年），提出建設北京至台北的高鐵路線。

根據原有規劃設計，福州至台北部分將由福州段預留的通道引出，計劃從福建平潭島通過海底隧道經台灣桃園通向台北。預計2019年底，福州到平潭島的這段高速公路也將修通，屆時承載「兩岸同胞期待」的連接大陸與台灣的台灣海峽高速通道的建設呼之欲出。

但現在面臨兩種抉擇：究竟是等待兩岸統一後，再實施平潭通向桃園轉至台北段海陸工程；還是先行啟動平潭至海峽中線的西段通道與人工島工程（平潭澳前至牛山島路段可作為試驗段先行實施建設）呢？

吳志明認為，平潭在兩岸關係中扮演「橋頭堡」角色，它是大陸離台灣本島距離最近的地方，新竹市距離平潭僅有120公里，往來只需要一個多小時左右。

《提案》稱，習近平此前在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上特別提出「可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」，因此吳志明等多位政協建議，中央政府應適時提前啟動台灣海峽通道西段工程和人工島項目建設，既符合中央對平潭實驗區「一島兩窗三區」的戰略發展定位，有利於平潭兩岸人民共同生活家園的建設，更好促進兩岸深度融合。

（澎湃新聞）