台家長會長性侵7學生　女遭強吻摸胸、男睡後被手淫　判8年嫌太重

台灣男子熊清源擔任縣內小學、中學家長會長與某鄉鎮躲避球協會會長期間，利用職務之便、提供學生到養雞場工作的機會，猥褻6男1女，除強吻、摸女學生胸外，也手淫睡覺的男學生。屏東縣社會處通報警方，事件才曝光。屏東地院計算熊犯案15次，對象有的還不滿14歲，依利用權勢猥褻、強制猥褻、乘機猥褻等罪判他8年6月徒刑；熊接連上訴，最高法院駁回定讞。

熊清源長年擔任中小學的家長會長、球類運動協會會長，他在法院審訊期間，花了355萬（約90萬港元）和全部的被害人和解，不過法官認為道歉和賠償不足以贖其罪，也無法使被害人所受傷害獲回復。

2016年4月24日凌晨2點，熊因和13歲的男童到台東看柔道比賽，下榻台東一家飯店，但他卻趁男童睡覺時搓揉對方生殖器，男童驚醒、撥開他，但熊卻依然故我。熊食髓知味，2小時後換對另一名12歲的男童下手。除了趁帶學生到外地看球賽夜宿猥褻外，熊清源因經營養雞場，也提供少年工作機會，有少年工作完畢休息，醒來發現褲子竟被褪至腿部，發現遭熊「打手槍」。

前年11月3日傍晚，熊藉口要求14歲的女學生幫他處理文書資料，邀她外出，詎料女學生慘遭胸襲和強吻。熊在猥褻女學生後，假面具遭拆穿，經清查，一年多來共6男1女遭狎侮。熊清源落網時坦承是為了滿足性慾，才利用僱主身分、或身為學校家長會會長、運動協會會長與學生相處的機會，猥褻這些學生。

台灣男子熊清源擔任家長會長與躲避球協會會長期間，猥褻6男1女15次，被依利用權勢猥褻等罪判刑8年6月定讞。（GettyImages／視覺中國）

熊認為一審被判了8年6月「太重了」，提上訴。但二審認為這些學生不是養雞場的工讀生，就是熊擔任家長會長、運動協會的學生，他本該照顧、輔導，卻反而一再利用經濟、身分優勢逞惡。

高等法院高雄分院認為，光是對未滿14歲的男童犯強制猥褻等4罪，總計刑度就達14年，而一審對4罪僅各量處3年2月，已接近最低刑度，何況熊還有成年人故意對少年犯強制猥褻2罪、故意對受監督之少年犯利用權勢猥褻2罪、故意對少年犯乘機猥褻2罪、故意對兒童犯乘機猥褻2罪、故意對少年犯強制猥褻3罪，前後15罪總計定應執行刑可達9年6月，則原判決最後只定刑8年6月，並無濫權，駁回熊上訴。最高法院認同二審見解，認為認事用法無不合，量刑也算妥適，駁回熊上訴定讞。

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