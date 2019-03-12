【世界首家24小時書店】台北誠品敦南店明年租約到期結業

台北的誠品敦南店是全世界第一間24小時書店，也是港人的朝聖地標。面對誠品敦南店將於2020年中租約到期，誠品董事長吳旻潔12日（周二）表示，「誠品敦南店租約目前沒有超過2020的計劃」。 吳旻潔又表示，「租約到期後，確保24小時書店一定會繼續，但至於會開在哪一家，還在討論辯論中」。

誠品敦南店租約將在2020年中到期。（聯合新聞網）

誠品敦南店於1995年起搬遷至忠孝敦化商圈的敦南金融大樓，1999年開創24小時不打烊的書店營運模式。據台媒報道，敦南金融大樓的業主為寶豐隆興業，其有意將該大樓改建成商辦和觀光旅館。

去年5月，誠品董事長吳旻潔曾表示，誠品敦南店還是最重要的母店，希望永遠存在，但誠品也會有替代方案，爭取讓24小時書店持續下去。

誠品曾表示有三家分店有條件24小時營運

去年9月，吳旻潔表示，誠品信義、南西和松菸店都有開24小時書店的條件。吳旻潔說，南西店書店每周五至六開至晚間12點，信義店書店則是每日開至晚間12點，松菸店因交通較為不便，所以目前書店還未營運到12點，不過松菸店因鄰近誠品行旅，加上未來巨蛋完工，也可能延長營運時間至12點；而這三家書店都有條件可24小時營運。

（綜合報道）