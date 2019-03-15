【兩岸關係】蔡英文反制「一國兩制」　陸學者：今後恐更尖銳對立

台灣總統蔡英文日前召開國安會議，提出反制大陸「一國兩制」台灣方案指導綱領，有大陸學者認為此舉預示蔡英文「徹底放棄所謂的『維持現狀』訴求，對其兩岸政策作出實質性調整」，甚至是提早為明年的總統大選備戰。 學者更稱，反映蔡英文及民進黨已陷入「無牌可打，無計可施，無路可走」的內外交困現狀。

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任、全國台灣研究會前副會長兼秘書長周志懷表示，自中共總書記習近平兩個多月前在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話後，蔡英文終針對「一國兩制」台灣方案作系統性的回應，並再次提及「維持現狀」，「反映出她要繼續打破兩岸現狀，升高兩岸對立對抗」，今後的兩岸關係恐怕更加尖銳對立。

周志懷認為蔡英文的兩岸政策已作出實質性調整。（海峽之聲網）

周志懷又稱，蔡英文公開提出反制，同時預告明年台灣總統大選已提前開打，「並且民進黨一定會打『恐中牌』和『仇中牌』。」周志懷指，蔡英文在講話中對大陸的稱呼交替使用了「中國」、「大陸」、「北京當局」等，對台灣的稱呼則同時使用「中華民國」、「中華民國台灣」、「台灣」等字眼，「這暴露出了蔡英文兩岸定位的錯亂，更是選舉思維作祟，希望通過『仇中牌』、『恐中牌』來凝聚基本盤，穩住深綠，更想藍綠通吃。」

周志懷認為，蔡英文的兩岸政策之所以出現實質性調整，主要基於執政的無力感、連任的危機感、對習近平對台工作講話進入台灣的恐懼感，以及對兩岸城市交流、民間交流的主導權有被剝奪感。但周志懷表示，「恐中牌」和「仇中牌」已早在2004年達至高峰，令陳水扁順利連任，「2004年以後，『恐中』、『仇中』這張牌的效應已經逐年遞減，大陸也有了應對民進黨兩次上台的經驗，不可能隨着蔡當局打兩岸牌起舞。」

周志懷在最後指出，蔡英文及民進黨當局應要盡快回到「九二共識」，「在這個共同基礎上和大陸恢復對話溝通，然後共同推動兩岸關係的和平發展。」

（海峽之聲網）