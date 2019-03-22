【韓國瑜訪港】推動高雄「南南合作」　未確認與林鄭會面安排

高雄市長韓國瑜周五（22日）上午自高雄小港機場出發，將會先後訪問香港、澳門、深圳及福建廈門。韓國瑜臨行前受訪表示，高雄積極推動「南南合作」，亦包括此次訪問的大陸南方城市。 至於與香港特首林鄭月娥的會面，韓國瑜僅表示「不曉得，因為不知道這個計劃會不會被改變」，強調會尊重每個城市的安排，計劃或有機會改變。

韓國瑜今早由高雄小港機場出發，飛往香港。（中央社）

韓國瑜預計中午在香港禮賓府與特首林鄭月娥見面，下午2時舉行農產品推介會和簽約儀式，3時接受傳媒聯訪，4時參訪信和集團，晚上還將到維多利亞港參觀。

韓國瑜表示，此行一切尊重所有城市安排，用誠懇的心與四面八方的好友接觸。至於此次出訪有何目標，韓國瑜表示希望能夠開開心心地出發，滿載而歸，又強調選舉時「南南合作」政見，一條線是新加坡、馬來西亞，有機會再到印尼跟菲律賓；另外一條線就是大陸南方城市，「南南合作對高雄市未來的發展非常重要，現在南方的線已經開始畫出來。」

對簽約金額「不做預測」

與林鄭月娥會面安排方面，韓國瑜語帶保留，坦言擔心「計劃會不會改變」。而被問到是否將在廈門會見國台辦主任劉結一，韓國瑜則指不做任何揣測，以免最後計劃更改，變成往自己「臉上貼金」。

對於簽約金額上，韓國瑜表示不做預測，因為計劃有時會改變，說不定會減少，說不定會變得更多，屆時會逐日逐項報告。韓國瑜在貴賓室候機前受訪笑言，這次出訪與幕僚「一定要相親相愛，晚上有空，大家喝喝啤酒、聊聊天」。

（綜合報道）