被指台獨後歐陽娜娜急稱「我是中國人」　父親歐陽龍：民進黨造成

18歲的台灣藝人歐陽娜娜近年在大陸的演藝事業十分順遂，日前卻疑似因其父、國民黨發言人歐陽龍月初的「維持不統、不獨、不武現狀」言論，令北京電視台播出歐陽娜娜、關曉彤、張子楓、文淇「95後四小花旦寫真」時，刻意剪裁和遮擋她的畫面，更被大陸網民指責是「台獨份子」。 歐陽娜娜工作室周四（21日）在微博發聲明，歐陽娜娜轉載並留言稱「我為我身為中國人驕傲」，引發熱議。她隨後又於自己的Facebook和Instagram發布同樣內容，結果又遭到台灣網民的指責。 歐陽龍得知女兒處境後怒言「見鬼了！」，並表示全台灣都不會相信他是台獨，一切都因為民進黨造成兩岸關係急凍，才讓他的家庭成為了「犧牲者」。

歐陽娜娜在Facebook、Instagram上亦發表同樣的聲明。（Facebook截圖）

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歐陽娜娜工作室在聲明中指出，歐陽娜娜今年元旦期間曾與母親一同回到江西吉安老家祭祖，她一直堅定認為，自己是中國人，並堅定支持一個中國原則，請網民停止對歐陽娜娜的惡意揣測，並停止傳播不實資訊。

歐陽娜娜則轉發稱，「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記着在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」

不過有大陸網民就並不領情，認為她要在Facebook發表同樣文章，才算是拿出誠意。她稍晚選擇在Facebook和Instagram發布同樣內容，顯見態度堅定。

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歐陽龍：被扣帽子感滑稽

歐陽龍得知女兒處境後接受電話訪問，表示全台灣都不會相信他是台獨，況且更是國民黨發言人。歐陽龍指，國民黨一路走來的基調就是「九二共識、一中各表」，若是這樣還被「扣帽子」，覺得相當滑稽。

有網民認為，事件是因月初他受訪時提到「維持不統、不獨、不武現狀」所致，歐陽龍則強調自己身為發言人，言論均是代表國民黨的政策、方向、論述，且不統、不獨、不武是前總統馬英九的兩岸政策原則，如今網民反倒指責歐陽娜娜，他不解「怎麼會找一個演藝圈的小朋友來背這個擔子？」

歐陽龍坦言心疼女兒年紀輕輕就被扯入政治，批評是民進黨上任以來造成兩岸關係急凍所導致，讓他的家庭成為「犧牲者」。歐陽龍認為，只要國民黨能夠重新執政，就能有助於兩岸關係改善。

（綜合報道）