【韓國瑜訪澳門】訪澳門賽馬會及澳門大學　獲四太梁安琪接待

台灣高雄市長韓國瑜在當地時間3月22日展開為期七天的「經濟之旅」，而今（24）日，是韓國瑜在澳門的第二天，他訪問了澳門賽馬會，之後訪問澳門大學，下午參訪團將離開澳門，搭船至深圳。

韓國瑜參訪澳門大學談論青年教育與創業。

澳門賽馬會董事蘇樹輝（左二）、高雄市長韓國瑜（右二）、澳門賽馬會副主席兼執行董事梁安琪（右一）。

昨天（23日），韓國瑜夫人李佳芬被問到假設韓國瑜要選2020的總統，李佳芬會有什麼反應，李佳芬說會叫他去「洗衣服」。

而今天接受採訪時，媒體又詢問「選總統」的事，韓國瑜表示，「現在不是認真考慮的時候，但只要題目一熱，就會被逼著去洗衣服，因此最近這兩天一直洗衣服」。

依高雄市府行程安排，韓國瑜一行人今天前往澳門賽馬會參訪，但韓國瑜車隊未在馬會正門停留進出，反而是另走通道，全程也不開放媒體進入採訪。

據了解，這期間由賽馬會董事蘇樹輝代表贈送墨寶，而負責接待的是澳門賽馬會副主席兼執行董事梁安琪，即澳門賭王何鴻燊四太太。梁安琪此前表示，期待與韓國瑜會面，雙方可以在旅遊上交換意見。

至於針對高雄引進賽馬一事，韓國瑜稍早未參訪賽馬會時表示，很想引進賽馬場，但牽涉法律問題，還有高雄市民的接受度、議會的態度，經驗若不足可請專家到各地馬會去看，對將來也許有幫助。