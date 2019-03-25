台男稱被女同學害右手受傷無法自瀆　對方愧疚勉強幫忙後被性侵

判決指出，2017年5月7日晚間，當時就讀屏東某大學四年級的女同學，到同班周姓男生的租屋處請教如何通過證照考試，後來時間已晚，周便提議留宿，不料隔天上午10點多，周卻提到先前因急於檢視她傳的訊息，導致車禍右手受傷而無法手淫，大膽央求女生替他自慰，但遭拒絕。

周姓男子不死心，改提議他用圍巾矇住雙眼，再用下體隔著她內褲磨蹭外陰部來洩慾，女同學心裡有些愧疚被他說動，勉強同意後，她就脫去外褲側躺床上，讓周從背後磨蹭；周接著再稱「隔著內褲要磨蹭很久才有感覺」，說服女生脫下內褲，不料他已性慾難耐，強行要侵犯她，不顧對方喊「我不要」、「住手」仍用手指性侵得逞。

女大生事後隨即向男友哭訴，並向警方報案提告。周姓男子卻辯稱，持續磨蹭女方、用手指性交，全程都沒聽到女方反對，是因矇眼的圍巾掉落察覺她神情有異才停手；周還說，事發後兩人互動正常，女方繼續接受他課業指導。女大生開庭指出，當時怕被用更粗暴方式侵犯，所以沒有再掙扎，後來周姓男子主動停下來，事後周還拿1把剪刀要她劃傷他贖罪，一審也傳喚女大生的友人作證，對照她該學期結束後就沒再到校，加上她外陰部驗出周的DNA，採信她說詞，依犯強制性交罪判周3年2月。

周姓男子上訴後，二審合議庭發現他事後傳送訊息，包括「我真的很對不起。真的太衝動了」、「我沒認為妳是自願的」等語，女方回傳「我對不起我男朋友我說過了」，男方竟還說「妳要是對我有感覺，那妳乾脆當作，其實我們已經私底下交往了，或許還比較好受一點」，合議庭認為顯示周也清楚女方非自願，且考量周否認犯行，仍未和解，駁回上訴。

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