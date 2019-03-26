【2020台灣大選】擬「徵召領表」拱韓國瑜參選　引發國民黨內鬨　

2020年台灣總統大選，國民黨內的提名爭議不斷，日前傳出國民黨中央內有共識可能會以「徵召領表」方式，讓人氣旺的高雄市長韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。 而兩名早已表態參選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平亦有回應事件，朱立倫促請吳敦義盡快與韓國瑜會面，王金平則批評黨內的初選機制無所適從。

對於有報道指國民黨內屬意提名韓國瑜參選下屆總統，朱立倫指黨內應盡快決定，王金平則指做法令人質疑。

國民黨今天（3月26日）發新聞稿表示，吳敦義並無如外界不具名者所傳，力拱特定人選，面對徵召韓國瑜的聲音，仍是保留萬分之一的可能性。新聞稿又指吳敦義面對總統初選所出的決策，會以2020國民黨重返執政為主要目標，並以總統勝選、立委席次過半的方向全力以赴。

吳敦義今天也指出，各種徵召都會有不公平，自己已經再三考量，只有讓韓國瑜被動領表，因為韓國瑜才剛當選高雄市長，如果國民黨不徵召，韓國瑜哪好意思跑來登記？登記後就參加初選，這完全公平，是「最公平無私的做法」。

朱立倫促請吳敦義盡快與韓國瑜面對面溝通。（資料圖片）

早已表態爭取黨內總統提名的朱立倫亦有談及事件，朱立倫認為黨內事務應該盡快定案，他建議吳敦義、國民黨黨中央應在韓國瑜回台後，面對面向韓國瑜傳達黨徵召的意思，要「大大方方的徵召」，如果韓國瑜接受，就沒有黨內初選的問題。亦有人建議朱立倫為韓國瑜抬轎，之後參選高雄市長，朱立倫未有正面回應。