【韓國瑜外訪】台國安局長質疑落統戰陷阱　市議員告「外患罪」

高雄市長韓國瑜近日到訪香港、澳門、深圳、廈門四城，期間訪問港澳中聯辦，並與國台辦主任劉結一會面，引起台灣島內關注。 台灣國安局長彭勝竹今日（27日）對此表示，韓國瑜赴港澳並無違法，但有「掉入統戰陷阱的可能性」；另外，高雄市議員、陳水扁之子陳致中今早控告韓國瑜此行中言行涉「外患罪」，即台灣法律中叛國罪的一種。

高雄市長韓國瑜3月22日下午到訪香港中聯辦，與中聯辦主任王志民會面。（資料圖片）

台國安局長：韓訪中聯辦不算違法

今日，台灣立法院外交及國防委員會邀請國安局長彭勝竹進行質詢。有國民黨議員問及依國安局情報，韓國瑜此行有無違反「國安法」？彭勝竹表示，韓國瑜達成的商業合約有否違反，需陸委會等單位作明確認定；而韓國瑜訪中聯辦，根據台灣「港澳條例」規範不需事先申請，也不算是違法。

有民進黨議員問韓國瑜見中聯辦的態度和行動，會否讓台灣人、國際印象認為是他被統戰？彭勝竹說，「應該這麼說，他有掉入統戰陷阱的可能性」。

韓國瑜外訪期間，曾與國台辦主任劉結一會面，引起台灣政壇關注。（中央社）

被控「外患罪」 最高可判處死刑

另一邊廂在高雄市，民進黨籍市議員、前台灣總統陳水扁之子陳致中今早赴地檢署，按鈴控告韓國瑜涉及「外患罪」。「外患罪」是叛國、賣國的一種罪名，根據台灣刑法第103至115條，最高可被處死刑。

陳致中在現場表示，韓國瑜跑到香港偷偷摸摸、直至走進中聯辦才敢承認，他的行為就是默認、接受一國兩制；而他面對劉結一欣然接受九二共識，是意圖把中華民國、台灣的主權雙手奉給北京。

陳致中還表示表示，監督韓國瑜市長是他身為高雄市議員應該做的事，「可以賣農產品、可以拼經濟，但是沒必要賣國，不用賣國一樣可以賣農產品」。

高雄市新聞局長王淺秋對此回應指，韓國瑜此行完全是經濟文化合作交流，舆陳致中所指控罪名完全八竿子打不著，牽強附會，只為政治意識型態入罪，當然與事實不符。