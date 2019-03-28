台行政院通過修法　兩岸政治協議擬添「3把鎖」：國會把關加公投

台灣行政院今天（28日）通過《兩岸人民關係條例》修正草案，未來將有「3把鎖」高標準檢視兩岸政治協議成型過程，包括國會協商、國會聽證後同意、全國性公投。該法案後續送立法院審議。 據悉，此次修法其實是先前陸委會為反制國民黨主席吳敦義提出的和平協議想法。

兩岸人民關係條例修正草案明定，兩岸協商簽署政治議題的協議，應經國會雙審議及人民公投，高門檻程序比照修憲。（中央社）

據台媒中央社報道，草案規定，兩岸間涉及政治議題的協議，須由行政院向立法院提出協議締結計劃，及憲政或重大政治衝擊影響評估報告，締結計劃經全體立委3/4出席、出席立委3/4同意後，才能開啟協商。

草案也規定，行政院完成協商後，應經行政院會決議報請總統核定，總統核定後15日內送立法院審議；立法院會經全體立委3/4出席、出席立委3/4同意後，再由中選會辦理全國性公民投票，有效同意票超過投票權人總額之半數者，協議草案才可通過。

台灣行政院長蘇貞昌當天表示，今年初大陸發布「習五條」，提出「一國兩制台灣方案」及「民主協商」，具體化統一台灣進程。面對大陸近年不斷對台政軍施壓、統戰分化、經濟利誘，嚴重威脅台灣國家安全與發展，政府有責捍衞國家主權，必須為維護國人自由民主人權的生活方式，建立更堅實的民主防護網，這也是台灣人民一致的要求。

蘇貞昌指，希望以修憲門檻的國會雙審議，再加上公投程式，來落實談判公開透明、國會監督及人民參與。同時也明定，主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目。

（綜合報道）