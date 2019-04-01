陸委會主委指韓國瑜只求溫飽與禽獸無異　韓反擊：書讀到狗肚子裏

高雄市長韓國瑜早前訪問香港、澳門、深圳和廈門，簽訂多張訂單。台灣陸委會主委陳明通抨擊韓國瑜，稱如果人只求溫飽，跟豬狗禽獸無異。 韓國瑜回應稱，台灣各行業都在哀嚎，政治人物不謀求人民福利，「這樣子才像禽獸」。

陸委會主委陳明通抨擊韓國瑜，稱如果人只求溫飽，跟豬狗禽獸無異。（資料圖片）

陳明通接受專訪時指出，韓國瑜享受中國大陸的惠台措施，整個中心思想就改變了，變成拜佛祖是為了顧肚子。他又說：「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別。」

韓國瑜於同日以重話反擊：「一個政治人物、一個政黨，得到選民選票，手上拿到權力，不一心一意為人民打拼、不一心一意為人民謀求最高福祉，這個政黨或政治人物吃香喝辣、能撈就撈、能貪就貪，這樣子才像禽獸！」

韓國瑜又反問，民進黨執政這三年來，台灣人民日子到底過得怎樣？他一直講「莫忘世上苦人多」，台灣各個角落過苦日子的人民實在太多，民進黨執政這三年來根本就沒辦法幫台灣人民過好日子。

韓國瑜早前到訪深圳，獲2億元人民幣的農產品訂單。（高雄市政府提供）

韓指陳明通昧著良心講話

韓國瑜批評陳明通，「你幫甚麼樣政黨服務？你民進黨執政對得起台灣人民嗎？我們在拼經濟，你講這麼惡毒的話是甚麼意思？陳明通你的書是讀到狗的肚子裏面了嗎？你把你的知識，拿來維護你的官位，昧著良心講話嗎？用禽獸兩字來形容，有必要嗎？」

（綜合報道）