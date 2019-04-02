曾稱「只求溫飽與禽獸無異」　陸委會陳明通道歉：非針對韓國瑜

台灣的陸委會主委陳明通今天（2日）表示，他昨日在廣播節目中提到「如果人類只顧物質生活，與豬狗禽獸有甚麼差別」，並非針對高雄市長韓國瑜。但對措詞不當引起外界不滿，兩度鞠躬致歉。

陸委會主委陳明通（右）此前抨擊韓國瑜（左），稱如果人只求溫飽，跟豬狗禽獸無異。（資料圖片）

陳明通上午召開記者會表示，昨天接受廣播節目專訪時，被問到如何看待這次兩岸條例修正草案的歷史使命，及台灣民主自由體制與中共專制的競爭，才會提及上述說法。

他表示，當時是指如果人類只顧物質生活，每日吃得飽，那與豬狗禽獸有甚麼差別，是提醒各界一起捍衛台灣民主自由主權。

韓國瑜早前到訪深圳，獲2億元人民幣的農產品訂單。（高雄市政府提供）

肯定韓國瑜外訪行程

陳明通強調，韓國瑜赴陸港澳行銷農漁產品，他一貫肯定、祝福，在廣播節目中的說法絕非針對韓國瑜，不要做過多聯想。韓國瑜在資訊不完整的情況下，對他的說法感到不滿，他可以理解。

陳明通並強調，「讓大家誤解一開始也是我，我概括承受」，「我無意對所有拚經濟的國人同胞有任何不敬，對於引起不舒服，我願意致歉」，隨後兩度鞠躬。對於國民黨立法院黨團上午舉行記者會，要求陳明通就「禽獸說」一事下台，陳明通僅表示「有注意到了」。

（中央社）