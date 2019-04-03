【2020台灣大選】推遲至訪美後會晤吳敦義　韓國瑜：事務非常忙碌

台灣2020年大選拉開序幕，台媒早前報道，國民黨主席吳敦義有意徵召高雄市長韓國瑜加入黨內總統初選。 吳敦義今日（3日）上午表示，他將在5日（周五）與韓國瑜在中央黨部會面。但吳敦義才宣布吳韓會時間，今日下午韓國瑜就親自致電黨副主席兼秘書長曾永權，將吳韓會時間推遲到18日他結束訪美行程回台後才進行。

韓國瑜表示，希望將吳韓會的時間延到訪美後，屆時他會親自到黨中央會見吳敦義。（資料圖片）

國民黨發言人歐陽龍表示，韓國瑜原本在昨天（2日）與曾永權約好，將在5日下午3點半到中央黨部與吳敦義會面，吳敦義今天上午也隨即向媒體證實會面時間。

但今天下午1點半國民黨中常會召開前，韓國瑜再親自致電曾永權，向其表示，因為這段時間要準備4月10日到18日的訪美行程，相關事務非常忙碌，因此希望將吳韓會的時間延到訪美後，即4月18日他結束訪美行程回台後。屆時他會親自到黨中央會見吳敦義。

吳敦義先晤朱立倫、王金平及周錫瑋

前新北市長朱立倫、前立法院長王金平及前台北縣長周錫瑋此前已表明會參與黨內總統初選，三人也將會各自與吳敦義會面。吳韓會雖然推遲，但吳朱會、吳王會及吳周會仍將如期登場，而且與原先計劃不同，三人將先會晤吳敦義。吳敦義預計在7日與朱立倫會面，8日與王金平會面，9日與周錫瑋會面。

（《聯合報》）