【2020台灣大選】總統府音樂會舉行　多人舉牌支持蔡英文連任

台灣總統府音樂會昨日（6日）晚上舉行。總統蔡英文在副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊等人陪同下現身觀眾席。 現場有不少人舉牌支持蔡英文2020年連任。她當晚稍後透過Facebook表示，「讓世世代代的台灣人決定自己國家的未來...就是我身為總統的使命。」

台灣總統府音樂會現場，不少人舉牌支持蔡英文2020年連任。（蔡英文Facebook）

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2019總統府音樂會昨晚7時在凱達格蘭大道舉行。蔡英文在副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、外交部長吳釗燮等人陪同下出席，並與與弱勢團體、駐台使節一同坐在觀眾席。

資料顯示，總統府音樂會源於1991年，過去都在總統府內舉辦，但今年適逢總統府建築落成100年，府方特別把音樂會移師凱達格蘭大道，並開放民眾自由入場，由16組歌手、樂團接力帶來2小時的演出。

蔡英文：讓台灣人決定未來是身為總統的使命

有台灣年輕人日前在網上號召「2020，我年輕，我挺英」行動，在現場發送2000份「2020年輕挺英」紙牌。他們一見到蔡英文，便舉起紙牌高呼「辣台妹、辣一下，小英加油」。蔡英文見狀即揮手致謝，但她未有在演出期間致詞或接受傳媒訪問。

蔡英文當晚稍後透過Facebook表示， 總統府音樂會在合唱中畫下句號，「總統府是人民的總統府，我們終於達成空間解嚴，在自己的總統府前，大聲唱出這塊土地的歌。」她同時強調，不僅是今晚要大聲唱歌，更要讓世世代代的台灣人，「都能在自己的土地上唱自己的歌、選自己的總統、決定自己國家的未來。這就是台灣，就是我身為總統的使命。」