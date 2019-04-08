變態大叔出沒台藥妝店　疑尾隨8歲女童入電梯後扮執嘢再狂舔腳趾

台灣台中市北區某連鎖藥妝店昨天（7日）中午傳出一起性騷擾案件，一名年約20多歲的男子在電梯內，對著一名8歲女童舔腳趾，因女童嚇壞了，只能事後向母親告知，母親當場帶著女兒在現場找嫌犯，該名母親找到涉案男子後大喊「變態」，隨後男子被客人及該店的店長與店員合力制伏，被害女童與母親也向警方提出性騷擾的告訴，被害女童母親的友人也透過Facebook將該段過程與照片上傳網路，提醒家長注意；涉案魏姓男子昨遭移送台中地檢署後，檢方訊後請回。

有網友在Facebook上貼出案發經過（點圖放大）↓↓↓

根據林姓網友的描述，被害女童與母親昨天中午前往案發的北區藥妝店，女童與母親分頭逛街時，涉案的男子尾隨女童進入電梯，跟女童說「腳有掉東西」，隨後男子就低頭猛舔女童腳趾，因女童被男子突如其來的舉動嚇壞，只能任男子舔腳趾。

女童隨後向母親告知過程，女童母親馬上在賣場內尋找男子，並要女童指認出涉案的男子，男子被女童母親認出後，女童母親高喊「變態」，男子就畏罪逃逸，當時有店員、店長、客人一起協助，將男子壓制在地。

女童母親事後還跟女童說，謝謝妳的勇敢，讓我們能一起打擊犯罪，接著也跟她再次講，落單時要怎麼辦，千萬不要怕，一定要大喊大叫，引人注目讓對方無法下手，防不勝防，要學習處理危機意識。

全案昨天由轄區派出所受理8歲女童與母親的提告後，昨晚將涉案魏姓男子依性騷擾防制法罪嫌移送台中地檢署，檢方訊後請回。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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