台藝人許瑋甯IG Like「阿六仔」帖文被指台獨　道歉兼關閉賬號

台灣藝人許瑋甯日前在Instagram上讚好一篇寫有「阿六仔」（台語「阿陸仔」諧音，即大陸人）的帖文，再度挑起兩岸敏感神經，被大陸網民炮轟「台獨」並揚言封殺。她周四（11日）在微博發文澄清「沒仔細看文字」，稱自己認同「兩岸一家人」，最討厭類似言論，更直接關閉了Instagram帳號。

大陸微博網民周三（10日）指出，許瑋甯在Instagram讚好一則帖文，內容寫着「阿六仔滿到炸開的地方，這時候我們突然愛國情操爆棚，來自台灣台灣。」質疑她支持「台獨」更揚言封殺，不少大陸網民湧進她的Instagram謾罵。

有大陸網民指，「阿六仔」是台灣人對大陸人的蔑稱，而「愛國情操來自台灣」則有台獨意味，許瑋甯讚好這篇帖文，相當於認同發布者的立場。

許瑋甯讚好的Instagram帖文。（微博）

許瑋甯的微博11日凌晨隨即以大陸口吻、繁體字發文：「我剛剛才發現自己犯了一個奇蠢無比的錯誤。」並表示她平時在Instagram上習慣只看圖，不會仔細看文字，「這次就是只看圖就習慣性點了贊」，但不是「手滑」或助理「誤點」，亦不是黑客所為。她更表示：「在看清文字內容之後簡直是想抽自己大嘴巴，我平時最討厭這樣的言論，現在居然蠢到去點贊。」

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許瑋甯：混血兒更需要歸屬感

許瑋甯微博表示，她為自己的愚蠢行為向公眾致歉，又透露「一直以來，我都公開說，我的祖籍在中國安徽的蕪湖。現在家人都搬到了南京。」並表示自己是混血兒，所以比別人都更需要身份認同和歸屬感，「海峽兩岸都是一家人，無論走到哪裏，都讓我有家的歸屬感。」

她最後更宣布直接關閉Instagram帳號，「今後我會更加謹言慎行，我將關停ins帳號，以督促自己嚴格反省」。《香港01》記者在網頁版Instagram查詢發現，許瑋甯IG賬號目前顯示「此頁面無法使用」狀態。

許瑋甯是義大利裔美國父親和台灣母親的混血兒，2003年以模特身份出道，及後出演電影和電視劇，憑藉精湛演技獲得金鐘獎「最佳女配角獎」、台北電影節「最佳女主角獎」等獎項。

（綜合報道）