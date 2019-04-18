【台灣地震】地牛頻翻生　台東花蓮十日震逾10次

台灣東部地區近日頻頻發生地震，台灣中央氣象局在4月9日開始，已錄得台東及花蓮地區有13次規模達到3級或以上的地震。 除了今日（18日）花蓮6.1級地震外，單單在4月，台中和花蓮地區已經有三次地震規模達5級或以上。

台灣的台東及花蓮地區近日地震經常發生。(台灣中央氣象局)

據台灣中央氣象局的資料，截至4月18日，這個月內已錄得地震31次，其中顯著有感地震11次，小區域地震20次。而在3月，整個月只有33次地震記錄。

台東和花蓮是地震的重災區，氣象局錄得的地震有約三分二都是發生在這兩個地區，連同今日在花蓮四次錄得地震，台東及花蓮由4月9日起，已經錄得13次地震記錄，規模達3級或以上。

而且台東及花蓮的地震規模相對較大，除了今日的6.1級地震，花蓮縣吉安鄉在4月9日亦曾發生5級地震；而台東的延平鄉及海瑞鄉在4月3日及4日，先後發生5級以上地震。其中在台東縣延平鄉的地震深度10公里，規模5.6級﹐最大震度高雄市、屏東縣、嘉義縣部分地區4級，台南市、南投縣部分地區3級，台北市亦測得2級。有台灣網民表示有明顯震感，甚至影響大陸，多名福州、廈門網民表示室内桌子、床等家具有明顯晃動。

台灣東部位於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合帶之上，當兩個板塊碰撞就會產生地震。台灣中央氣象局指，這個區域地震活動頻率最高，震源深度較淺。