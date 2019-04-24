【2020大選．觀察】「韓流」對決「台風」　切忌讓綠營漁翁得利

郭台銘、韓國瑜相繼「入閘」加上早前已表態的前行政院長王金平、前新北市市長朱立倫和前台北縣長周錫瑋，預料國民黨黨內的初選會由五虎相爭。 郭台銘和韓國瑜的呼聲稍為看高，但兩人是會死鬥，還是會將砲火集中對外，或會是國民黨在2020總統選舉的成敗關鍵。

吳敦義將韓國瑜納入國民黨初選，被指是幫韓國瑜掃除參選障礙。(資料圖片)

隨着鴻海董事長郭台銘宣布參選國民黨2020年台灣總統大選黨內初選，高雄市長韓國瑜也表態願意「承擔」，國民黨初選越來越火熱。由於韓國瑜剛上任高雄市長，不便主動領表登記參與黨內初選，對此，國民黨黨主席吳敦義在今天（24日）的中常會中表示，決定將有意參選總統大選的人，都納入民調初選機制。意味著將韓國瑜被動納入民調初選，替韓的參選解套。

郭台銘藉由媽祖托夢高調宣布參與黨內初選，之後韓國瑜又召開記者會表態「願意承擔」，在國民黨內激起一片「台風」與「韓流」的對決，國民黨召開中常會時，場外就聚集兩派人馬相互叫囂。國民黨中央委員徐正文率10餘位韓粉前來聲援，要求黨中央將韓國瑜被動納入黨內初選。另一邊則是前來訴求維護正當的初選制度的國民黨青年黨代表，高呼反對直接征召這種「黃袍加身」的做法。

另一邊廂，一早已經表態參與黨內初選的王金平再次在傳媒面前，對黨內初選機制表達不滿，批評初選先前是採三七方式民調，如今改為全民調，這對已經在努力經營那三成黨員部份的候選人來說不公平。雖然口裏說不公平，但他似乎無意退選。而另一表態有意參選的朱立倫就表示由始至終支持國民黨中央用任何方式提名最強的人出戰，包括直接徵召。

郭台銘與韓國瑜都被視為國民黨非主流的候選人。(網上圖片)

非主流候選人

現在初選制度大致定下主軸，郭台銘和韓國瑜被在黨內初選看好。台灣媒體評論認為，郭、韓二人都是非主流的候選人，可以點燃支持者的熱情，兩人都反對台獨，但背景及支持者的群體就大不同。郭台銘是企業家精英，白手興家的形象深入民心，不少希望創業年輕人都以郭台銘為榜樣，加上他有企業治理經驗和成績，輕易獲得年輕、高學歷者的支持。而韓國瑜自嘲是賣菜郞出身，在競選高雄市長時，一個人對抗民進黨，講話貼地氣，很能吸引媒體及支持者，特別是基層的支持者，在大批死忠韓粉之中，包括許多草根的計程車司機、菜販、小店店主等。

分析認為蔡英文要加快宣傳步代，鞏固民望。(資料圖片)

非典型的競爭

韓郭之間關係可能走向非典型的競爭態樣，兩人在黨內初選階段不像傳統的初選競爭者，錄營反而是兩人共同的敵人，如果韓郭砲火集中對外，也可以減少兩陣營的磨擦，有利於初選結束後雙方的戰力統合。

相反，如果韓郭熱衷於互打，以韓粉、郭粉死忠程度，屆時勢必打到頭破血流，至死方休，慘勝的一方日後可能已無兵可援，國民黨支離破碎，支持者反而可能轉向綠營甚至可能出選的柯文哲，讓對手漁翁得利。

民進黨先鋒攻勢猛烈

韓國瑜及郭台銘日後勢必要承受更密集的綠營砲火，例如行政院長蘇貞昌就突襲韓國瑜，批評韓就任119天都在忙選舉，也不來開行政院院會。而蔡英文早前已對韓郭兩人展開攻擊。

「台風」與「韓流」互撞，或會兩敗俱傷，如何揉合在一起去「虐菜」，最終取得2020大選的勝利，考驗各方的政治智慧。