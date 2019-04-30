【2020台灣大選】朱立倫：一國兩制在台灣沒有市場　民眾都反對

《新華社》周一（29日）刊出台灣親民黨主席宋楚瑜專訪，內容提及宋楚瑜非常贊同就「一國兩制」台灣方案展開民主協商。 事件在台灣引起爭議。前新北市長、國民黨內總統初選參選人朱立倫接受傳媒訪問時表示，不清楚宋楚瑜為何如此表態，但大家都很清楚，「一國兩制在台灣沒有市場，民眾都是反對的。」

朱立倫表示，一國兩制在台灣沒有市場。（中央社）

朱立倫出席馬英九基金會今日舉辦的「突破困境、迎接挑戰，重振台灣競爭力會議」論壇前接受傳媒訪問。他表示，現在看到的「宋楚瑜支持兩制」都只是傳媒報道，需要宋楚瑜自己來回應，「不過大家都很清楚，一國兩制在台灣沒有市場，包括民眾及自己在內都是反對的。」

談到國民黨黨內總統初選議題，朱立倫認為，國民黨要將所有最強的人選推出，就像這場論壇一樣，透過論壇提出好的政策，讓民眾看到國民黨都是為台灣、經濟及年輕朋友找一條出路。

對於韓國瑜表示無法參加黨內初選，朱立倫指出，國民黨就像是一個團隊，目標是爭取2020總統大選的勝選，因此一定要最強的候選人、一定要「比好不比爛」，並建立民主示範，讓民眾看到國民黨提出最好的政策，因此不必談論個別、個人的事情，重點應該是能否提出更好的候選人、政見來改變台灣。