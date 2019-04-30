【2020大選】郭台銘、韓國瑜、朱立倫同台演講　打響初選前哨戰

2020台灣總統大選國民黨內初選競爭激烈，台灣前總統馬英九今天舉辦重振台灣競爭力研討會，下午邀集高雄市長韓國瑜和國民黨內已表態參選的鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋，以及專家學者、傳媒人同台對談，打響初選前哨戰。

郭台銘、馬英九、韓國瑜和朱立倫四人在會議上相鄰而坐。（直播截圖）

馬英九首先宣布論壇開始，並安排朱立倫、周錫瑋、郭台銘、韓國瑜以姓氏筆劃順序依次發表演講。朱立倫表示，民進黨執政令台灣快速衰敗，是因為總統蔡英文缺乏方向、立場和執行力。他認為，郭台銘和韓國瑜均有總統所需的執行力，但總統更需要協調力和企圖心，整合不同意見，大家團結在一起，朝向共同方向和目標，才能令「台灣更好，中華民國更強」。

前台北縣長周錫瑋緊接着發言，他批評蔡英文用煤發電是最大的笑話，稱台灣「很多法律是落伍的，大多數法律要廢掉」，他當總統一定會大破大立。

郭台銘則表示，他是「實幹派」，重在執行力，要給年輕人一個未來，鼓勵年輕人創業。他又提及上午的演講表示，他要用AI重塑各行各業。他最後強調，2020年是台灣的good timing，也是台灣的last timing，他要用AI愛台灣、救台灣，給年輕人打造一個舞台。

韓國瑜：官員要與企業家共同成長

韓國瑜下午剛剛完成與吳敦義的會面，並召開記者會說明兩人會面達成的共識。他最後到達會場，並發表演說指出，自己資源有限，不能「像郭總一樣幫助那麼多年輕朋友」，但他相信下一代會比這一代更好，亦將非常辛苦，每一個都直接面對來自上海、新加坡等地的挑戰。

他重申「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的選舉口號，指在民進黨執政下，政府官員站在金字塔頂端，人進不來、投資客進不來，東西亦賣不出去。他認為，台灣經濟要反轉，政府的改革非常迫切，政府官員要改變心態，將金字塔倒過來，讓官員做牛做馬，官員做企業家的好朋友，與企業家一起成長；政府的角色就如同「政治整椎師」，幫助企業家處理大小事，讓所有企業家盡量不要有後顧之憂。