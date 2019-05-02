「沒講一國兩制」　宋楚瑜指新華社移花接木　退回總統府資政聘書

官媒新華社日前刊登親民黨主席宋楚瑜專訪，文中指出宋楚瑜贊同「一國兩制」台灣方案。台灣總統蔡英文今天（2日）表示，如果宋楚瑜對一國兩制抱持肯定態度，會請他離任總統府資政一職。 宋楚瑜今天召開記者會表示，他赴陸訪問時沒講過一國兩制，又指新華社的專訪「移花接木」，他即日起退回總統府資政聘書。

宋楚瑜訪陸期間與大陸國台辦主任劉結一會面。（中國台灣網）

宋楚瑜4月中旬赴陸參訪粵港澳大灣區，據早前新華社刊出的專訪內容，宋楚瑜表示非常贊同中共總書記習近平提出探索「一國兩制」台灣方案，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士展開民主協商，就兩岸關係和平發展達成制度性安排。

對於專訪內容，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞日前表示，這應該是誤解，宋楚瑜完全沒提到一國兩制，宋楚瑜是向新華社說，依目前的香港模式，台灣人民沒辦法接受，必須要用民主的協商方式，針對兩岸的分治來進行討論，這或許還有轉圜的空間。

蔡英文今天則表示，宋楚瑜說法究竟如何，「希望他自己出來對社會說清楚」，如果宋楚瑜對一國兩制抱持肯定態度，會請他離任總統府資政一職。

宋：譴責移花接木的人

宋楚瑜今日下午召開記者會表示，他是以親民黨主席身分赴陸訪問，沒講過一國兩制，並譴責移花接木的人，指這對目前的兩岸關係一點好處都沒有。他又稱，他不需要總統府資政這個頭銜，即日起退回總統府資政聘書。他又再次感謝蔡英文的信任。

根據資料，總統府資政是台灣總統的顧問職位之一，是總統就公共政策諮詢的社會領袖，設置於總統府之下，由總統遴聘。資政以三十人為限，聘期不得逾越總統任期。2010年修例後，所有資政均為無薪俸的榮譽性職位。

（中央社）