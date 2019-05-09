【觀察】誰是美國心目中理想的台灣總統人選？

隨著台灣2020總統大選的時間逼近，有意參選2020總統大選的潛在候選人都要到美國「拜碼頭」，而這或許是台灣政壇的傳統，也象徵美國在兩岸關係中的重要性。

鴻海董事長郭台銘向媒體展示特朗普親筆簽名的杯墊， 以及簽名筆。（中央社）

無論是國民黨的韓國瑜、郭台銘和朱立倫都先後赴美參訪，而無黨的柯文哲也利用「城市交流」的名義出訪美國，顯然對於每個候選人來說，如何贏得美國的支持對於未來的選情將有莫大的加分。

然而，美國心目中理想的台灣總統人選應該具備什麼特質呢?

「喜歡政策與美國基本利益一致者」

這個問題的答案或許可從在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）的口中得到回答。根據《中評社》在2019年5月3日報導，卜睿哲在接受訪問時，被問及誰是台灣下一任總統的理想人選的問題時有這樣的回答，「我們從來不說什麼是理想的候選人，但喜歡政策與美國基本利益一致者，也就是和平穩定。」

而這句話或許是說給民進黨政府聽的，所謂的和平穩定比起「維持現狀」更加具體，由於蔡英文上台後拒不承認「九二共識」，再加上民進黨「漸進式台獨」的做法也讓兩岸陷入軍事對峙和引發戰爭的風險。因此，當美國一方面對台進行軍售，以便讓台灣有「以武拒統」的底氣，但另一方面，口中又喊著要兩岸「和平穩定」，乍看之下很矛盾，但顯然是具有針對性的。

美國的邏輯究竟是什麼呢？ 或許可以理解為卜睿哲的話只說了一半，由於民進黨的基本主張就是追求台灣獨立，因此在跟民進黨對話的情況下，所謂的和平穩定就是「不獨」的說法。至於如果國民黨上台之後呢？恐怕卜睿哲就會強調「不統」的說法，因此「不統、不獨、不武」的口號可能是最符合美國的理想總統特質。

台灣前總統馬英九曾在2008年提出“不統、不獨、不武”做為總統大選的兩岸政見（圖源：中央社）

「不統、不獨、不武」最早是由蘇起在2007年提出，成為馬英九在2008年總統大選中的政見。儘管這個答案會令許多大陸民眾無法接受，但馬英九可能是最接近美國心目中台灣總統人選的理想典型。其實台灣歷任總統的兩岸政策都跳脫不出美國的「五指山」，無論是馬英九的「三不」或者陳水扁的「四不一沒有」，都在美國定義的「維持現狀」的範圍內。不過當李登輝或陳水扁開始嘗試「實質台獨」後，就會被美國貼上「麻煩製造者」的角色，而這就是違反了美國的底線所致。

但在另一方面，當台灣總統由國民黨出任時，美國的底線便成為「實質統一」。從這些分析可以看出，美國對台灣的「指點」是為了爭取自己的國家利益，同樣的情況也適用在中國身上，中國為了維護國家主權的完整性，因此將台灣問題視為核心利益。而在中美結構性矛盾越演越烈的情況下，台灣夾在中美之間，執政者則應該思索究竟怎樣的未來才是符合台灣民眾的福祉。

李登輝和陳水扁都曾不約而同地被美國視為「麻煩製造者」（圖源：多維新聞網）

而蔡英文是不是正走向變成美國口中的「麻煩製造者」的角色，又或者她仍然試圖嘗試在美國所能容忍的範圍內，思索如何壯大台灣呢? 但這在兩岸對立越來越加劇的情況下，恐怕將是「不可能的任務」。