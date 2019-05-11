【觀察】台灣社會為何傳出「柯賴配」？

台北市長柯文哲於當地時間2019年5月9日接受電視節目訪問，發表對於民進黨內「蔡賴鬥」的的看法。柯文哲認為這是「無解之題」，將導致「兩敗具傷」。而之後媒體又向柯文哲提問，假如蔡英文贏了黨內初選後，是否會有「柯賴配」的可能性，則遭到柯文哲笑回「你覺得有這個可能嗎？」 而之後外界也開始熱議「柯賴配」的可能性，不過在這個訊息背後更重要的是，這似乎代表賴清德的民調支持度已經不如原先預估的強勢，因此所謂的「柯賴配」的說法並非「空穴來風」。

被問及「柯賴配」的可能性，柯文哲笑回「你覺得有這個可能嗎?」（資料圖片）

其實賴清德的頹勢已在先前顯露，台灣民間智庫兩岸政策協會在5月3日發佈最新民調，結果顯示，蔡英文與賴清德分別與韓國瑜、柯文哲比較時，蔡英文的支持度上升到27.9%，而賴清德則只有26.8%，這是蔡英文首度逆轉賴清德。雖然外界認為台灣民間智庫兩岸政策協會屬於「親蔡」陣營的民調公司，即便民調數據會有誤差，但這仍然顯示蔡英文和賴清德的民調支持度的落差已經縮短，尤其在民調的起伏趨勢中，關鍵是蔡英文處於上升，而賴清德顯然在下降，因此賴清德強力拒絕「蔡賴配」的底氣顯然已經逐漸失去。

而最新的民調則為5月8日遠見雜誌公佈的民調，在詢問政治立場是民進黨或偏綠的選民中，賴清德得到36.6％的支持度，微幅勝過蔡英文的35.3％，而這份民調則是證實兩者的民調支持度已經有接近的趨勢。

而蔡英文民調攀升的原因，不外乎通過密集操作網絡文宣戰、積極參加各類網紅節目拉抬人氣，以及最關鍵的是在兩岸議題上展現強硬立場，因此成功讓自己的網絡聲量維持高點，而且開始轉化成民意支持度。

2019年1月11日，台灣前行政院長賴清德宣佈離職後，走下台與蔡英文擁抱道別（多維記者：杜晉軒/攝）

其實賴清德的敗象或許可以最早追溯回2019年4月10日，當民進黨中執會通過「加長初選協調案」，決議將黨內初選延到5月22日立委提名後才舉辦，就某種程度已經埋下賴清德的敗因。當時就有名嘴預言，蔡英文陣營會持續做民調，而一旦顯示蔡英文民調逆轉賴清德之後再舉辦黨內初選，形成某種「絕對不會輸」的對決。

蔡英文黨內初選「球員兼裁判」

換句話說，當蔡英文在某個程度上能夠影響中執會的決定時，當「球員兼裁判」的情況出現時，則這場黨內初選也將淪為不公平的競爭。其實類似的情況也發生在國民黨身上，當黨主席吳敦義擁有操控黨內初選機制和時程的權力時，也能夠在實質上對於黨內初選的選情造成一定程度的影響。

而賴清德是否會以「佛系參選」的方式「坐以待斃」呢? 賴清德原先是採取「突襲」的方式登記參加初選，但在沙盤推演的過程中，必然也想過目前的情況可能發生，只不過由於離民進黨立委提名的日子還有一段時間，因此採取「厚積薄發」的方式來應對也是一種策略。

不過蔡英文在六月份恐怕將利用「六四」30周年大幅舉辦紀念活動，徹底利用台灣民眾的反中情緒再將個人聲望拉抬起來，而這將是缺失行政資源的賴清德所面臨的最大挑戰。