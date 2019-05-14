近期，《復仇者聯盟4》上映熱爆，成香港首套破2億港元票房電影，就連台灣高雄市長韓國瑜也來蹭蹭漫威之光。 韓國瑜昨（14）晚接受台媒專訪時透露，「美國漫威」送給他一幅韓國瑜合成照片。不料，有台灣網民私下詢問漫威的官方臉書確認，對方回應：「我們對於此事完全不知情。」 為此，高雄市政府緊急澄清，「是前漫威成員」、現為AAE執行長David Martin拜會韓國瑜市長時，雙方談及的內容。

韓國瑜與AAE執行長David Martin合影。（高雄市政府）

韓國瑜昨晚接受台媒《關鍵時刻》專訪時透露，「美國漫威公司來了一個合作者，他說覺得我的故事非常神奇，他們想要在漫威發表我的故事。」主持人反問，「漫威？」韓國瑜再次強調，「美國漫威啦！鋼鐵人（Iron Man）啦！」

韓國瑜說，離開台灣政治10幾年又回來，漫威公司覺得非常奇特，但不想政治性這麼強。所以，主要是闡述奮鬥的過程，他們想這變成漫威的漫畫，問同不同意？韓國瑜直快回答「OK」。

沒想到，台灣網民就此事詢問台灣漫威公司，對方則回應「這不是我們發的新聞，我們對於此事完全不知情。」該訊息經公佈以後，瞬間在台灣網絡平台發酵，加上韓國瑜近期在市議會的表現，台灣網民批評韓國瑜的聲浪，越來越來強烈。

對於韓國瑜稱漫威有意發表的奮鬥史，台灣漫威表示「完全不知情」。（截取網絡）

高雄市政府昨晚聽聞後，也緊急發布聲明，指出接洽者是「前漫威成員」、現為AAE（Allegiance Arts and Entertainment）執行長David Martin，對方目的是造訪高雄，洽談合作設立漫畫遊戲孵化器，盼未來能帶動高雄成為亞洲漫畫製作最強的孵化基地。

今（14）天上午，高雄市政府新聞局又再度重申，AAE執行長馬丁（David Martin）及藝術創意團隊重要成員Kelsey Shannon（前漫威成員）說明：大衛馬丁 David Martin - 創始人和管理合作夥伴。David Martin在營銷、廣告、商業管理和公共關係管理方面擁有超過35年的經驗。

韓國瑜漫畫像的創作者名字是Mr. Kelsey Shannon，他之前在美國漫威及DC Comics 公司擔任藝術創作部門的成員之一。（截取網絡）

即便高雄市政府連續兩天發佈新聞澄清，但其實詳看內容，可見市府團隊一改再改，先是指出「執行長David Martin是前漫威成員」，後又修改為「前漫威成員是AAE藝術創意團隊重要成員Kelsey Shannon」，究竟何者為真？何者為實？僅由社會大眾自行判斷。這難怪台灣網民對於韓國瑜近期屢次快言快語，卻又頻頻出錯，感到相當錯愕，同時也具體的反映在韓的網絡聲勢下降的曲線上。

此外，「韓國瑜要當漫威英雄」消息一出，台灣網民紛紛在網絡發文表示，漫威英雄都有本名和英雄名，好奇「聽說今天誕生第一位台灣漫威英雄，那要取什麼英雄名比較好？」引來大批網民集思廣益，紛紛留言「白日夢唬爛（胡說八道）王」、「唬爛俠無誤」、「直銷隊長」、「膨風（吹水）俠」、「Captain Rich」、「發財王」，引發熱議。

（綜合報道）