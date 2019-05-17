【台同婚專法懶人包】一文睇明四大關鍵　港人去台灣註冊得唔得？

台灣在周五（17日）表決通過同性婚姻專法，創下亞洲先例，更是為同志平權向前邁進極重要的一步。 回顧過去，其實成果得之不易，前後可謂歷經超過30年的努力爭取。香港01為讀者整理出懶人包，一文睇明今次台灣通過同婚法案的四大關鍵。

被稱為「台灣首位公開出櫃的男同志」在周五亦有現身支持同婚專法。（聯合新聞網）

問：台灣民眾甚麼時候開始爭取同性婚姻合法化？

答：翻查資料，早在1986年的台灣戒嚴時期，就有一對男性同志情侶請求公證結婚，遭拒絕後向立法院請願，結果卻被回覆同志是「少數之變態，純為滿足情慾者」，由此開始台灣同志的平權之路。

問：觸發台灣就同性婚姻立法的契機是甚麼？

答：司法院大法官在2017年5月24日釋憲，認定現行《民法》未使同性二人得成立永久結合關係違憲，行政與立法機關須在兩年內修定相關法律，隨後才有去年底的同性婚姻公投及今時今日的同婚專法。

問：為甚麼同婚專法的正式法律名稱會是《司法院釋字第748號解釋施行法》？為甚麼不能直接修改現行《民法》要另立專法？

答：首先，「司法院釋字第748號解釋」就是司法院大法官釋憲的官方名稱，其次是去年公投通過「以專法保障同性伴侶而不修改民法定義的婚姻形式」及「民法婚姻限定一男一女」，故同婚專法名為《司法院釋字第748號解釋施行法》，就是要尊重公投結果及照顧公投支持者感受。

行政院的立場亦類似，「法案名稱保持中性，以法案內容實質保障同性伴侶的婚姻平待」。

港澳或大陸的同志暫時仍未能到台灣註冊結婚。（資料圖片）

問：台灣同性婚姻合法化後，港澳同志及大陸同志能否到台灣註冊結婚？

答：陸委會曾有正式回應指原則上予以尊重，但要考慮擬定特別條款或專案去處理港澳及大陸人士的申請。

但要留意一點，依照台灣現行政策，涉及港澳方面已訂明「婚姻成立依各該當事人之本國法」。港澳並未開放同性婚姻，故港澳同志不能在台灣註冊，不論是台灣人士要與港澳人士結婚，或雙方都是港澳人士。

至於大陸同志的情況亦類似，境外人士在台灣註冊須有「單身證明」，由於未開放大陸人士以「辦理結婚」事由來台，故單身證明上會加註「不得作為結婚用途」；即使是兩岸通婚，亦須先在大陸領取結婚證書，大陸未開放同性婚姻，故不能在台灣註冊。

台灣同性婚姻合法化大事紀：