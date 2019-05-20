【貓奴必睇】台灣行政院520曬政績　30秒影片主角是萌爆喵星人

今天（20日）是台灣總統蔡英文執政3周年，行政院製作一段影片細數減稅等5大政績。不過特別的是，該影片從頭到尾未見任何政治人物，滿滿30秒都是可愛的貓咪，讓同為「貓派」的行政院副院長陳其邁亦轉載分享影片。 網民看到這段影片後，紛紛留言表示「害我浪費了一個小時！」「我每次都打算看政績，但每次都看不到字！」但也有狗派表示「沒有狗狗就是騙票！」行政院長蘇貞昌則巧妙回應「建設不分藍綠，進步不分貓狗」。

影片中有許多可愛的貓咪。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

台灣行政院於官方Facebook專頁分享影片，列舉減稅、蓋社會住宅、照顧警消海巡空勤人員、嚴懲酒駕、防止非洲豬瘟5大政績。雖然是政策宣傳影片，不過由於影片中滿滿都是貓咪，讓飼有愛貓「陳小米」的行政院副院長陳其邁也轉載分享影片，直言「貓派必須轉！」

行政院藉由貓咪影片宣傳政績，同樣身為貓奴的立法委員吳思瑤、蕭美琴亦「聞貓而至」，蕭美琴開玩笑地質疑「這樣（身為）貓奴我怎麼監督下去啊」。

網民則紛紛開玩笑地表示「狗派森77（生氣）啦！」「用貓騙讚（呃like）可恥，不要看不起我們貓派，我們就是會被騙。」「給我狗的版本！」

網民熱議：