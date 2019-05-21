滯留台灣233天　大陸維權人士顏克芬轉抵加拿大

綜合台媒報道，大陸籍男子顏克芬去年9月下旬飛抵桃園機場，聲稱遭迫害申請政治庇護，隨後便滯留台灣233天。據了解，他日前獲准以專業移民加拿大，於周六（18日）搭機離台，翌日（19日）飛抵渥太華。

據自由亞洲電台周二（21日）在其普通話頻道Facebook專頁報道，顏克芬於18日晚間持中華人民共和國護照，從桃園機場飛往加拿大多倫多，並在19日轉抵渥太華。他受訪時表示，感謝台灣、加拿大政府和所有幫助過他的朋友和非政府組織。

另據中央社報道，顏克芬今年初入境台灣時，協助其擔保的華人民主書院董事主席曾建元21日亦證實這項消息，並表示顏克芬是以專業能力獲准移民加拿大。

2018年9月起滯留台北桃園機場的大陸籍男子顏克芬（右）和劉興聯（左）入境期限4月1日到期。顏克芬日前獲准專業移民加拿大，18日搭機離台。（中央社）

至於與顏克芬一同來台的64歲大陸男子劉興聯，曾建元則表示，他因高血壓與糖尿病等身體因素，必須繼續留在台灣治療，待狀況穩定後，再考慮下一步。對於上述兩人的情況，陸委會發言人邱垂正21日表示不做評論。

據此前報道，顏克芬與劉興聯於去年9月27日持中華人民共和國護照從泰國過境台灣時，自稱是遭中共迫害的異議人士，盼申請政治庇護。兩人滯留桃園國際機場管制區4個多月，今年1月30日先出境至第三地，再透過永久和平發展協會以專業交流名義邀訪獲准入境台灣，等待轉送第三地。

（中央社）