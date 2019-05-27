批民進黨視軍公教為「米蟲」　郭台銘拒道歉：是民進黨挑起對立的

蔡政府執政三周年，過去一年大力推動年金改革，引發大批退休軍公教不滿抗議。 鴻海董事長郭台銘的後援會周日（26日）在四家報紙頭版登半版廣告，批評民進黨政府認為退休人員是台灣社會的「米蟲」，引發總統府、行政院和民進黨立委齊聲譴責他「引發社會對立」，有立委還建議民進黨政府應該要向他提告。 郭台銘今天（27日）受訪時對此指出，他爸爸就是軍公教退休的，他因而深知軍公教的苦，「我當然不願意道歉！我講的是事實啊，為甚麼要道歉？」更說民進黨才是挑起對立者。

郭台銘後援會在報紙刊登廣告，批評民進黨視軍公教為「米蟲」。（網上圖片）

郭台銘後援會在蘋果、聯合、中時、自由四家報紙刊登半版競選廣告，標題寫上「信賴郭台銘，保護軍公教」，內容痛批民進黨政府視軍公教人員為「米蟲」，並要求「修正不公不義的年金改革條款」。

台灣總統府發言人丁允恭表示不滿，說這是一份製造社會對立的不實廣告。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）則說民進黨政府從未有如此發言，是郭台銘後援會散播仇恨言論，希望郭台銘道歉並說明清楚。

民進黨立委葉宜津則表示，她認為民進黨應該告郭台銘，「這是一種誹謗，指控者要付舉證責任，看誰講這句話誰負責，這樣的指控是無的放矢」。

郭台銘受訪時指出，自己講的是事實不需要道歉，民進黨才是挑起對立者。（中央社）

國民黨立委江啟臣則力挺郭台銘，表示該道歉的應該是蔡英文政府，「你們當初是怎麼做年改的？到現在為止，軍公教年改釋憲案就知道了嘛，你（政府）到底有沒有把他們視為所謂的米蟲？」

郭台銘今天（27日）受訪時拒絕道歉，他回憶兒時，自己的爸爸就是軍公教退休的，一路辛勞，小時候家只有4坪（約142平方呎），還要養5個人，深知軍公教的苦，直言「我當然不願意道歉！我講的是事實啊，為甚麼要道歉？」更說民進黨才是挑起對立者。

（綜合報道）