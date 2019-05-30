【2020總統大選】賴清德深夜訴悲情　民進黨「互相傷害」何時了

民進黨中執會於當地時間2019年5月29日下午以「共識決」方式強行通過「英派」的初選方案，而在會中更有中執委「點名」黨主席卓榮泰要為三月份通過的初選辦法公開道歉。 對此，賴清德在當日深夜於臉書發文強烈表達遺憾，「被修改的不是辦法而是民主，被傷害的不是初選而是民進黨。今天下午的中執會，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例。粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法。」

在中執會確定最後的初選辦法後，有三項變動。首先，是被外界認為對賴清德相當不利的納入50%手機民調。其次，是納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜齊進行對比式民調。最後，是民調前將進行一場電視政見會。

賴清德對中執會「粗暴」決議的不滿可能來自於兩方面。其一是修改後的初選規則顯然對擁有青年支持者的蔡英文較為有利，其二則是破壞遊戲規則將傷害民進黨賴以為生的民主精神，這樣的後果將導致即便賴清德初選勝出，也可能最終在總統大選中落敗。

賴清德履次強調不會傷害民進黨或蔡英文，但也有人認為他的「偷襲」已經傷害了這兩者（圖源：賴清德臉書））

因此賴清德的「深夜發文」的目的則有二個，其一是透過打「悲情牌」呼籲選民的支持，其二則是借此跟民進黨黨中央進行一定程度的切割，這其實類似於韓國瑜在五點聲明中炮轟黨中央的權貴密室政治的手法。

透過將原本複雜的政治生態簡化成舊有的惡勢力和新生的改革力量的二分法。這個劇本希望將賴清德打造成渴望改革的勢單力薄的悲劇英雄，急需選民的支持才能扛起改造民進黨的重責大任。

賴清德在3月29日舉辦新書發表會，向現場來賓揮手致意（圖源：鄭任南攝）

賴清德在3月29日參加新書發表會時曾一度哽咽說：「我寧可輸掉初選，也不可能傷害蔡英文總統。」而今又批評中執會的決議將會「傷害」黨。民進黨初選還沒結束，但黨內的「互相傷害」之聲已經此起彼落，何況這只是開始還不是結束，究竟這場將民主進步黨打成「民主退步黨」的初選何時才會落幕呢?