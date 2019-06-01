【2020台灣大選】拚總統初選　10萬韓粉凱道造勢

造勢活動下午一點半起在大雨中展開；支持者拿出雨具、穿上雨衣，未減氣勢。主持人宣告現場已達十萬人。

綜合台媒報道，挺高雄市長韓國瑜選總統的「庶民韓粉後援會」，今天（6月1日）下午將在台灣總統府前凱達格蘭大道舉行「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」挺韓大會，眾多「韓粉」從各地集結，中午時凱道已湧入大批支持者揮舞旗幟力挺，不時有人帶領群眾高呼「韓國瑜選總統」，現場氣氛相當熱絡。

據報道，今天「決戰2020贏回台灣」挺韓造勢大會將以10分鐘擂戰鼓表演開場，打響第一砲，並由台北市議員戴錫欽、王鴻薇、王欣儀與新北市議員唐慧琳等4位主持人暖場，挺韓團體代表也會接棒上台助講。

之後即會邀出席貴賓，包含國民黨籍立委、挺韓社團代表與「庶民」基層支持者輪流上台為挺韓助講。知情人士表示，目前包含挺韓的立委陳宜民、陳學聖外，韓國瑜初選競爭對手、前台北縣長周錫瑋也將出席致意。

大會還會播放10分鐘去年高雄市長選舉期間，韓國瑜三山造勢剪輯影片，讓現場韓粉重溫去年韓流盛況。

造勢大會主持人、台北市議員王欣儀表示，挺韓團體希望能藉由今天的大會，重現去年九合一選舉韓流熱潮，為韓國瑜打贏總統初選造勢。

中午時凱道已湧入大批支持者，有人高呼「韓國瑜選總統」，現場氣氛相當熱絡。（聯合新聞網）

韓國瑜預計下午5點也以未來「庶民總統」形象，在150位旗手開道下大進場，預計20分鐘進場時間，還會有2000支氣笛喇叭與戰鼓聲助陣。韓上台後預計發表半小時的懇託致詞，內容以 「台灣安全」、「人民有錢」為兩大主軸，進一步闡述這兩句話的意義。

據了解，今天造勢活動結束後，挺韓團體將依序轉往東部、台中與高雄，分區舉辦3場誓師造勢活動，其中台中場確定6月22日舉辦，其餘都在最後規劃中，東部場是否在花蓮也受關注。7月初還將回防台北，辦民調前最後造勢大會衝刺初選選情。