【六四三十】台灣周二舉行六四晚會　各總統參選人獲邀出席

周二（6月4日）是六四事件30周年，台灣多個公民團體將於當晚舉辦悼念晚會，陸委會副主任陳明祺確定參加。 主辦單位亦邀請各大黨派的領袖及總統參選人出席，並簽署聲明讉責大陸武力鎮壓民主運動。

台北自由廣場6月4日晚將舉行六四悼念晚會。（網上圖片）

華人民主書院、台灣民主基金會、台灣人權促進會等數十個台灣公民團體將於6月4日在台北自由廣場舉辦六四晚會。晚會以「銘記六四、抵抗專制」為主題，盼喚起世人對六四事件的記憶，聲援大陸、香港自六四以來爭取民主的抗爭，並提醒台灣人民必須承續百年來的抵抗精神，守護得來不易的民主生活方式。

主辦單位向各大政黨的領袖發出邀請，包括前總統馬英九、現任總統蔡英文，以及民進黨、國民黨有意角逐下屆總統的參選人，希望他們能出席晚會並簽署聲明，讉責大陸政府於1989年武力鎮壓民主運動，要求當局公布真相，向受害者及其家屬道歉賠償及追究當年決策官員的責任，聲明亦要求簽署者要持續關注大陸的民主改革。目前未有受邀者確認出席，但有消息指民進黨籍的前行政院長賴清德屆時會現身。另外，陸委會副主任陳明祺亦確認會參加。

華人民主書院董事會主席曾建元指出，台灣朝野政黨在經貿議題上也許有不同見解，但六四涉及普世價值、大是大非問題，各參選人的立場應該沒有分別，又指未來總統帶領台灣人民不但守護台灣民主，並要進一步鼓勵大陸民主化。

（綜合報道）