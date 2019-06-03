電單車奇裝？後座乘客「花盤倒轉笠」扮安全帽　網民：這偽裝很好

（Gettyimages／視覺中國）

台灣新聞
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開車務必遵守交通規則，以確保自身安全。近日，有網友貼出一張機車雙載的照片，他表示「親眼見到江湖傳說」，文章一出讓許多人投入找亮點，找到笑點的網友直呼「果然是創意十足」，也有網友看了表示「我剛也看很久才知道」。

網友Po這張圖片，讓大家來找亮點。（爆料公社二館）

原Po在《爆料公社二館》貼出一張照片，從照片中可以看到，主角是一輛騎電單車雙載戴著安全帽的二人，再仔細看可以發現，坐在後座的長髮女子頭上戴著不是安全帽，她先戴一頂漁夫帽，並將綠色老舊盆栽戴在頭上，讓原Po看了直呼「居然讓我親眼見到江湖傳說」。

而網友看了這張照片紛紛留言：

「這該笑她還是要罰她」

「這偽裝的很好」

「害我剛開始放錯重點」

「原來如此，物盡其用」

「這個真的厲害了」

「我看了好久才發現盆栽」

「本來還找不到亮點」

不過，也有網友提醒不要以身試法「出事是一條命加上不知道要罰多少錢？」、「還是希望尊重生命安全啦，母湯母湯」。而根據台灣《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定：「機器單車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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