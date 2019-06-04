【觀察】誰是下一個習近平會見的台灣統派？

台灣新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明於當地時間2019年5月29日參加在北京舉行的兩岸關係與民族復興座談會，大陸國台辦主任劉結一也共同出席，會議中針對兩岸統一提出五點共同倡議。 而在同一天，郁慕明率領大批青年與中國全國政協主席汪洋會面。汪洋借此機會表示「青年是促進統一的新生力量」，並重申願在「九二共識、反台獨」的政治基礎上，同台灣的黨派、團體和人士開展形式多樣的對話協商，就「和平統一、一國兩制」聚同化異、積累共識。

上一個訪陸的統派人士為國民黨前主席洪秀柱，她於5月12日下午率團抵達北京，洪秀柱在桃園機場受訪時表示，到大陸訪問是為了台灣人民權益和福祉，希望北京方面在制定任何對台政策時，能充分考量台灣的聲音。而在次日，汪洋接見了洪秀柱率領的台灣各界人士代表。不過有趣的是，外界一度傳出中國國家領導人習近平將接見洪秀柱，但最後「習洪二會」並沒有發生。

郁慕明和洪秀柱曾分別在2014年9月26日以及2016年11月1日與習近平會面，但在2019年5月間習近平卻沒有與他們會面。當解決台灣問題越來越成為象徵中國和平崛起的歷史任務時，強調一國兩制台灣方案和民主協商的習近平卻沒有和這兩位「老朋友」會面，不禁令人引發聯想。中國共產黨非常重視政治訊號的釋放，不見的意涵或許需要深入分析。

2016年11月1日下午，中國國家主席習近平在人民大會堂會見國民黨主席洪秀柱（圖源：網路圖片）

從最現實的情況來看，郁慕明和洪秀柱雖然是台灣知名統派人士，但兩者在台灣政壇都已經沒有實質影響力，因此從層級安排來說，由負責台灣事務的汪洋與他們會面可能更加適合，身為中國國家領導人的習近平未必有需要親自出馬。

「成為國民黨黨主席」或是必要條件

不過也可以還原習近平當時分別接見洪秀柱和郁慕明的時空脈絡做為參考。在2016年11月的「習洪會」時，洪秀柱雖然是國民黨黨主席的身份，但國民黨已經淪為在野黨，這和2015年11月的「習馬會」屬於以兩岸最高領導人的身份見面的性質完全不同，而比較接近2015年5月的「習朱會」，不過當時國民黨仍然是執政黨的角色。從這三者的對照可以看出，國民黨黨主席或許是和習近平會面的一個必要條件，而目前洪秀柱則不再具備這個身分。

另一方面，從2014年習近平接見郁慕明的情況做還原，或許能得到進一步的訊息。當時郁慕明和現在一樣仍然是新黨黨主席的身份，而在台灣的政治影響力或許算有些微的成長，但為數可觀。因此在今昔相比的情況下，唯一的不同處可能是，2014年的「習郁會」是習近平在2012年上任後首次會見以台灣統派政黨為首的相關團體，因此有釋放出一定的政治訊號，即強調解決台灣問題的重要性。

但無論如何，習近平在2019年1月初發表「習五點」講話後，就連續拒絕了二個統派「老朋友」的會面，所謂「有一就有二，無三不成禮」，因此也可以合理猜想，習近平也不會再見類似的台灣統派了，保留這項「歷史會面」對於兩岸來說都有其必要性。既然是如此，就可以問一個假設的問題，誰會是習近平下一個見面的台灣統派呢?

2014年9月26日，習近平會見郁慕明，首提對台「一國兩制」（圖源：網路圖片）

做為習近平提出「習五點」之後首次會面的台灣統派，這個碰面所釋放的政治意涵必然是兩岸局勢已經有驚天動地的大變化，而且是朝向統一的方向邁進，因此層級或許不是一個重要的因素，反倒是這個人在台灣政壇具有的影響力以及人格特質才是習近平考慮與其見面的關鍵。

而在人格特質方面，或許這個人必須具有非典型政治人物的特點，但也不能是「又紅又專」的樣板人物，這樣才能具有代表一般台灣民眾的資格。此外，如果能是青年的身分則可能會是一個重點。而他是否在未來要擔任「台灣特首」的身分並不得而知，但他必須是一個在政治認同上和理論見識上都能意識到兩岸和平統一對於中國大陸和台灣的深刻意義，同時對於一國兩制台灣方案有獨到見解的人才行。

雖然能再猜想許多特質，不過或許這個人的存在也並非關鍵，而重點是兩岸的局勢和民心已經產生天翻地覆的改變，在這個意義上，習近平會見台灣統派代表才真正具有「歷史意義」。