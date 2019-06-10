【22020大選】郭台銘斥遭蔡衍明旗下媒體抹黑：不甘心首富讓給我

鴻海董事長郭台銘今天（10日）上午召開記者會，怒斥旺旺集團董事長蔡衍明旗下的媒體抹黑自己，是為了跟北京國台辦邀功，又指蔡衍明不甘心將首富讓給他。 郭台銘與蔡衍明二人過去有不少「牙齒印」，雙方在競爭首富之位互不相讓，而早年郭台銘曾不滿旺旺旗下的中時媒體集團在報道鴻海旗下的富士康新聞時醜化自己，又揚言「我只是不買媒體而已，不然哪輪得到你們蔡老闆（蔡衍明）買的份」。

台灣《中國時報》今日頭版未有提及香港遊行的新聞。（網上圖片）

郭台銘在記者會上，拿出預備好的報紙表示，香港反送中遊行的新聞引起國際關注，在台灣各報都是頭版，唯獨只有《中國時報》登在第九版，而且還只登了一小截，質疑《中時》是不敢報道。郭台銘又情緒激動地表示，《中國時報》今天的頭版下半版登的是「郭台銘與庶民經濟越來越遠」，形容是遭到抹黑，並強調自己是由初中打工出身，沒問家裏拿錢，「我不是庶民是甚麼？」

郭台銘指自己被抹黑是因為中時報集團的老闆蔡衍明要去跟北京國台辦邀功，批評蔡衍明不為中華民國的生存；郭台銘又強調自己是為中華民國生存而戰，蔡衍明則是為個人老闆的利益而戰。

蔡衍明被指要求旗下的媒體放大報道富士康集團的醜聞。(資料圖片)

郭台銘在記者會上又提到「他（蔡衍明）不甘心他的首富讓給我」。郭台銘及蔡衍明是台灣前後任首富，蔡衍明2012年首度登上《福布斯》（Forbes）排行榜的台灣首富寶座；《福布斯》於今年3月公布的調查，郭台銘則以63億美元身價躍居台灣首富，蔡衍明以60億美元位居第二，競爭首富之位互不相讓。

兩人早有「牙齒印」

一位是全球電子代工龍頭，一位是帶領全球最大米果公司深耕中國市場，郭台銘及蔡衍明同樣是在台灣發跡，主要工廠都位在大陸，都是大台商。

兩人在過去亦曾經交手，據風傳媒報道，2010年鴻海旗下的富士康在大陸接連發生十多宗員工跳樓事件，富士康遭媒體圍攻報道。在6月的鴻海股東會上，郭台銘當場抱怨媒體20分鐘，認為台灣媒體對他不友善、報道都在醜化他，還對其中一位提問的中時報系的記者說：「我只是不買媒體而已，不然哪輪得到你們蔡老闆（蔡衍明）買的份。」蔡衍明原本因同是台商身分，要求中時報系低調處理富士康員工跳樓的新聞，但聽到郭台銘的這句話，蔡衍明馬上還擊，要求「對鴻海壞消息大做，好事則小做」。