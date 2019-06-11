台灣阿羅哈客運巴士衝落邊坡釀3死13傷　多名乘客指司機打瞌睡

台灣一輛阿羅哈客運巴士10日晚間在彰化縣路段失控衝落邊坡，造成3死13傷。 有多名乘客事發後表示司機打瞌睡，不過，司機本人稱是為了閃避物品才造成事故。

事故現場。（聯合新聞網）

彰化縣政府消防局表示，10日晚間9時55分受理秀水鄉安南巷遊覽車事故案件，出動人員前往搶救，人車10日晚間10時5分到達現場，陸續將全數16名傷患送醫，其中5人為女性、11人為男性。

根據彰化縣消防局11日凌晨0時30分發布資料，一名59歲沈姓男子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往秀傳醫院治療；另一名姓名及年齡待查的男性傷患也是到院前心肺功能停止，送往彰化基督教醫院急救。

秀傳醫院表示，收治一名50多歲男性傷患，到院前心肺功能停止，急救36分鐘後宣告不治。彰化基督教醫院表示，共收治傷患3男、3女，其中一名男傷患到院前死亡，急救無效。

阿羅哈兩年內第二次重大事故

至於有媒體報導，多名乘客指稱司機郭男打瞌睡，疑似精神不濟，台灣彰化地方檢察署指出，這部分需等待檢警詢問過乘客和司機，以及調閱相關資料後才有辦法證實。

發生事故的阿羅哈國道客運巴士車號717-FP，33歲郭姓駕駛告訴國道警方，為閃避物品才失控。

本次已經是阿羅哈兩年內第二次發生重大事故， 2017年9月，一輛阿羅哈客運巴士曾在國1岡山路段，因駕駛分心找東西，造成6人死亡、11人輕重傷事故。

（中央社、聯合新聞網）