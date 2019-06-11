FBI助理副局長赴台參加研習營　蔡英文：台灣是可信賴的夥伴

10日，台灣法務部調查局今年首度與美國聯邦調查局國家學院校友會（FBINAA）及美國太平洋特種作戰司令部合辦亞太區複訓研習營正式開幕，FBI助理副局長Paul Abbate有份出席開幕典禮並致辭，他也是歷來訪台的最高級FBI官員。 台灣總統蔡英文當日發表致辭，稱台灣是可信賴的夥伴及世界的良善力量。 研習營共有來自亞太地區20多個國家近200名高層執法官員出席，主題是「一個自由且開放的印太地區」。

台灣總統蔡英文在致辭中表示，台灣是可信賴的夥伴及世界的良善力量，有堅定決心盡一己之力打擊國際犯罪，致力於實現一個自由開放印太地區的願景，讓地區更安全、更繁榮，「因為台灣是國際執法合作中不可取代的一員。」

蔡英文表示台灣是可信賴的夥伴及世界的良善力量，有堅定決心盡一己之力打擊國際犯罪。（中央社）

蔡英文又強調，台灣是印太區域的樞紐，因獨特地理位置和強大執法能力，成為預防跨國犯罪的關鍵環節。台灣現時亦正擴展執法網絡，與美國、菲律賓、瑙魯和帛琉等國家簽署備忘錄和協議，「我們的情報共享網絡遍布東亞和東南亞，台灣也長期與美國合作對抗全球恐怖主義。」

至於Paul Abbate則稱FBI對印太地區的願景「不排除任何一個國家」，尋求與所有尊重國家主權、公平及法治的執法機關合作，目標是讓所有國家都能在繁榮、安全及自由中共存共榮。Paul Abbate表示，網路入侵者、犯罪者及恐怖分子的威脅都是全球關注的議題，透過美國聯邦調查局國家學院（FBINA）網絡進行訓練和情資交換非常重要，希望藉此聚集起來，分享新的做法對抗威脅，建立合作的夥伴網絡。

台灣派出調查局女調查官蔡佩汶（右）參加研習營，其亦是在今年4月至6月獲派到FBINA與全球26國家代表一同受訓。（中央社）

據了解，FBINA於1935年成立，是美國執法人員與其他國家執法人員的交流平台，台灣的執法機關自1961年開始持續獲邀派員參加，多數是警政署及調查局派人前往接受培訓。FBINAA則是由參加FBINA培訓的畢業生組成，全球有1%的高階執法人員都是FBINAA成員。

（綜合報道）