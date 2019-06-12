【兩岸關係】美欲邀蔡英文國會演講　國台辦：勿向台獨釋錯誤信號

日前，美國共和黨參議員連署致信美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），敦促在「不久的將來」邀請蔡英文至美國國會演講。國台辦在周三（12日）上午舉行新聞發布會，發言人安峰山在回應此事時重申，中國堅決反對，並指美國不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號。

安峰山指，美國個別人士屢次發表不負責任的言論，嚴重違反了「一個中國」原則及中美三個聯合公報。當前台海形勢複雜嚴峻，美國應慎重妥善處理涉台問題，「同時，我們也正告民進黨當局，不要低估大陸方面捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，任何挾洋自重、破壞兩岸關係的企圖和行徑必將遭到失敗，最終只會自食惡果。」

魏鳳和在香格里拉對話會上稱解放軍必將不惜一戰，將不惜一切代價堅決維護祖國統一。（路透社）

至於對大陸國防部長魏鳳和在香格里拉對話會上稱解放軍必將不惜一戰，將不惜一切代價堅決維護祖國統一。安峰山指此是明確表達大陸堅決維護祖國統一的立場，「祖國必須統一，也必然統一，這是70載兩岸關係發展歷程的一個歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。」

安峰山表示，兩岸同胞是血脈相連的骨肉兄弟和命運共同體，大陸願意盡最大的努力，以最大的誠意來去追求爭取和平統一的前景，捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，故絕不容忍台獨分裂勢力分裂國家，「我們保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力的干涉和極少數台獨分裂勢力的分裂活動，絕不是針對台灣同胞的。」

此外，美國此前發布戰略報告，稱國防部一直致力於評估台灣的國防需求，以協助其增強生存能力，其後又在香格里拉對話會上表明會持續履行「台灣關係法」的義務，提供防衛所需的武器和服務。安峰山重申堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，台灣從來不是一個國家，這一事實從未改變，也不容改變。」

（國台辦）